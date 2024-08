El Indio Solari compartió una foto llevando un bastón y sus fanáticos le dieron su apoyo El músico de 75 años, que en 2017 se abrió sobre su lucha contra el Parkinson, compartió con sus seguidores una imagen suya en sus redes

El legendario músico Carlos El Indio Solari, reapareció en las redes sociales y en esta ocasión compartió una foto en la que aparece luciendo un bastón. Fue él mismo quien compartió la imagen contando que estaba de estreno. Acompañando la imagen, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota escribió: “Estrenando bastón, Luzbola”. Esta publicación, fiel a su estilo cargado de poética y enigma, rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales.

Conocido por su influencia en la escena del rock nacional, generó una ola de reacciones al instante de publicada la imagen. “El bastón es para sostener el peso de cargar con tanto rock”, “falta la galera, mister. Todo un señor”, “un bastón no disminuye tu fuerza, la fortalece, campeón”, “no es fácil llevar el peso de ser el artista más convocante del rock nacional”, “lo lucís maravillosamente”, “elegantísimo como siempre”, fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron sus fieles seguidores. “Qué guapo está, Carlos”, le dejó Julieta Díez, entre los miles de comentarios dándole apoyo y muestras de cariño. “Te amamos, Mister”, la siguió otra actriz, Gloria Carrá.

El Indio decidió mantener una presencia pública limitada desde que se retiró de los escenarios en 2017, cuando ocurrió el fatídico concierto en Olavarría en el que fallecieron dos personas. A esto se le sumó su diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, el cual afectó de manera progresiva su movilidad. Cada aparición suya es recibida con gran entusiasmo y expectativa, evidenciando el impacto y la vigencia que sigue teniendo en la cultura popular argentina.

Esta nueva foto, en la que Solari aparece sosteniendo un bastón, generó diversas especulaciones y comentarios sobre su estado de salud y sobre la simbología detrás del bastón en su narrativa personal. En especial la mención de “Luzbola” en el texto que acompañaba a la publicación, ya que así también está titulado uno de sus álbumes, intrigó aún más a sus seguidores, quienes aprendieron a interpretar las sutilezas y referencias que el músico suele utilizar.

Cabe mencionar que el compositor logró dejar una huella tanto con Los Redondos como en su trayectoria solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, por lo que sigue siendo una figura central en la música argentina. Su última aparición no sólo dejó constancia de su lucha continua con su salud, sino también su deseo de mantener una conexión con sus adeptos pese a la distancia física.

Desde que el Indio hizo público su diagnóstico, prefirió mantener gran parte de su vida personal fuera del foco mediático, centrando su comunicación con el público en enumeradas oportunidades que siempre logran un alto impacto. Su distanciamiento de los escenarios, aunque ha sido una pérdida para muchos de sus seguidores, no disminuyó el respeto que le tienen por su contribución en la cultura nacional, como tampoco la melancolía que generan sus escasas apariciones públicas.

En un despliegue que emocionó a sus fanáticos, el Indio Solari volvió a los escenarios, aunque solo lo realizó virtualmente. Ayudado por las nuevas tecnologías, al artista cantó el pasado junio por la noche en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El fuerte vínculo entre el artista y el público que lo sigue hace años quedó en evidencia esa noche.

En ese entonces, la velada multitudinaria contó con la proyección del artista en la pantalla gigante. Una versión grabada en video de “Nuestro amo juega al esclavo” fue escuchada por los presentes en el evento, como parte del álbum “¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y, si bien su figura no estuvo físicamente en el escenario, su voz envolvió a los fanáticos como si estuviera ahí mismo.

Su retiro de los escenarios fue confirmado por él mismo en una entrevista que le dio al conductor radial español Mariskal Romero, en febrero de 2023. Entonces, el intérprete aclaró que no estaba en un buen momento y que por entonces no estaba entre sus opciones volver a presentarse en vivo. “El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. De vez en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama”, comentó, mientras se refería a sí mismo en tercera persona.