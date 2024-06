El inesperado gesto que Pampita tuvo con Nicole Neumann La esposa de Roberto García Moritán afirmó que con su excompañera de pasarelas se siguen en Instagram y no guarda rencor por sus peleas en el pasado.

Las exitosas carreras de Pampita y Nicole Neumann en el mundo del modelaje siempre estuvieron enfrentadas por rumores, historias sobre bullying en la juventud y un infame apodo contra la morocha “la muqui”, cuya autoría siempre recayó sobre su “némesis” en el plano profesional, aunque esto nunca llegó a comprobarse, más allá de las sospechas.

Pero durante su participación en una reciente entrevista para Caras TV, la pampeana aclaró que con Neumann quedaron atrás sus rencillas del pasado, e incluso se animó a desearle lo mejor en su etapa como futura mamá junto a Manu Urcera: “No somos enemigas con Nicole. Trabajamos juntas. Me alegro por su situación y el hijo que está por venir”.

Sin embargo, su entrevistador no dudó en recordar sus incómodos episodios junto a Nicole, cuando el país se dividía entre una y la otra. “El tema de la rubia y la morocha servía para hacer los teams, las revistas jugaban mucho con eso. A la gente le gustaba decir ‘a mí me gustan las morochas’ o ‘a mí me gustan las rubias’”, respondió sincera.

Aunado a esto último, Pampita remarcó que no siente ningún tipo de rencor por los temas del pasado. “Ya no me importa. No odio a nadie. El odio te oscurece, te amarga. Te engancha en el pasado”, reflexionó

Se conoció un dato de la vida de Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, que generó sorpresa en las redes

Manu Urcera ya está listo para ser papá. Mientras espera la llegada de Cruz junto a Nicole Neumann, aprovecha sus tiempos libres sin tener que cambiar pañales y en una entrevista contó detalles de cómo es un día de su vida, y un dato generó mucha sorpresa entre sus seguidores y los de la modelo. En diálogo con Gente, dijo que sale a entrenar entre las 8 y 9 de la mañana, para luego volver a su casa o entrenar en el simulador antes de encarar la parte física.

“Pero al simulador intento dedicarle dos horas por día. Puede ser eso o ir a andar en karting. La idea es hacer algo que si ser ciento por ciento físico me lleve a una condición parecida a la del auto de carreras. Como recreación hago paddle o tenis. Lo hago para divertirme, pero creo que me suma para mi deporte. Y en el invierno voy a esquiar, que es otra cosa que me gusta mucho”, añadió, aunque eso no fue lo que llamó la atención.