El juicio millonario en dólares que podría enfrentar Wanda Nara por abrirse una cuenta de Only Fans Yanina Latorre aseguró que la empresaria tiene un contrato con otra plataforma de contenido para adultos, por lo que se le abriría un nuevo frente judicial

El viernes para Wanda Nara fue un día movido en varios sentidos: comenzó la mañana de manera tranquila mostrando su look, pero en medio de esto la Justicia ordenó que se le cierren todas las cuentas de sus redes sociales por 30 días. Hasta el momento Wanda está ignorando esta sanción, sigue subiendo contenido en sus redes, al punto que anunció que comenzará a grabar una serie de su vida y decidió abrirse una cuenta en Only Fans, una plataforma para adultos.

Rápidamente, sus seguidores colapsaron el link para asociarse, sin embargo, esta jugada de Nara podría traerle un gran dolor de cabeza. Hace casi un año la conductora de Bake Off Famosos decidió unirse a Divas Play, otra de las plataformas de contenido para adultos, y con ella habría firmado un contrato de exclusividad. Yanina Latorre en SPQ (América TV) fue la encargada de explicar esta situación al aire de su programa: “Se le viene un juicio millonario”, fue la frase con la que arrancó el tema.

“Wanda, además de todo, tiene Divas Play que es otra plataforma y es distinta a Only Fans. Only Fans es una aplicación como Instagram, en la que vos te metes, abrís tu cuenta, pones la subscripción y la gente entra, es independiente. En cambio, Divas Play es una plataforma que te contrata, vos firmás un contrato de laburo y en base a lo que vos vas generando, te pagan un porcentaje”, dijo sobre la diferencia entre las dos aplicaciones de contenido erótico. El problema reside en el contrato que firmó la empresaria para ser parte de Divas: “Tiene un contrato de exclusividad, ahí es donde se equivoca porque no puede subir a otra plataforma contenido erótico”.

Pero esto no es todo, ya que en su contrato no estipuló la duración de la relación comercial: “No es por tiempo, sino que es por monto de facturación. El contrato es hermoso: hasta que no llegue a los 5 millones de dólares no puede dejarlo ¿Saben cuánto lleva facturado Wanda en menos de un año? 3.5 millones de dólares, le falta un palo y medio, pero está a punto de perderlo”. Hasta el momento decidió no cobrar el dinero que acumuló vendiendo fotos hot.

“Hasta que no llega a los cinco palos verdes facturados, no puede hacer contenido de este tipo en otra red social y encima en socia”, continúo diciendo Yanina en su programa. Esta empresa tiene sede en Uruguay, por lo que la carta de documento estaría llegando el día lunes y el monto de la multa, según Latorre, sería por posteo publicado en la competencia: “10 millones de dólares por cada cosa que suba a Only Fans y le van a ejecutar el contrato”.

La panelista de LAM (América TV) habló con una persona cercana a la empresa y le contó las razones detrás de la decisión de la presentadora de formar parte: “Lo abrió más para joder a Icardi, para ponerse en bolas, que para realmente cobrar la guita”.

La cantante de “Bad Bitch” anunció su nueva fuente de ingreso con una historia en su cuenta de Instagram. “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans”, escribió, junto a un emoji de una llama de fuego, aludiendo a la famosa plataforma de contenido para adultos. Pero no fue todo. “Yo nunca me caigo, tomo envión”, concluyó, junto a una imagen de un avión.

“Hola… No soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto. Aprovechá que si me cierran IG me ACTIVO más que nunca”, se presenta desde su cuenta de la red social de contenido erótico y XXX, en la que se hace llamar @badbitchwan.