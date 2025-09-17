El Loco Amato vuelve a San Juan y lo hará en cancha de Trinidad: entradas a la venta El cantante cuartetero se presentará el sábado 11 de octubre en el estadio del Barrio Atlético.

Cristian Abel “El Loco” Amato vuelve a San Juan y lo hará en estadio del Club Atlético Trinidad, en el barrio Atlético. El show del cuartetero será el sábado 11 de octubre y se espera una multitud para los bailes interminables que suele realizar el cantante cordobés.

Las entradas anticipadas ya están a la venta a un valor de $10.000 para la primera preventa. Una vez que se agoten se habilitará la segunda y tercera preventa.

Los tickets pueden adquirirse en Farmacias Echegaray (Centro y Rawson), Barbería Yaman (Chimbas), LG Electro Bazar (Villa Krause), Heladería Tentación (Chimbas), Kiosko Rawson (frente a Luna Morena), LB Delivery de Bebidas (Uruguay s/n Media Agua), Kiosco El Turco (Diagonal Sarmiento y Rivadavia en Caucete). También en entradaweb.com

La última vez de El Loco Amato había sido en febrero pasado en el festival San Juan Cuarteto en el Costanera Predio Ferial.