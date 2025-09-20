El mito de la Difunta Correa inspiró a la sanjuanina Martina Flores para su clip “La Noche: Sola” La joven cantautora sanjuanina presentó el primer single titulado "Noche" que será parte de su próximo disco

Con una fusión de pop experimental, flamenco y folclore latinoamericano, la cantante y compositora sanjuanina Martina Flores presentó “La noche: sola”, el primer corte de difusión y obertura de su próximo disco “Inmarcesible”. Para este video, ella tomó como inspiración a una de las grandes figuras del mito popular local como es la Difunta Correa, porque “es una leyenda urbana sanjuanina a través de la que quiero rendir homenaje a mis raíces”.

“Hace algunos meses me obsesioné con su historia. San Juan, mi lugar, late en su mito, en su peso, en su fuerza. Yo la tomé como espejo: mi propia noche en el desierto. Esa noche que no termina con el amanecer, donde la oscuridad revela verdades incómodas, los pensamientos que el día silencia y que el vacío abre vertiginoso. Sola en la noche, la muñeca de porcelana que se estrelló contra el asfalto. Que de tanto querer brillar, encontró su propia sombra. De ahí nace esta canción”, dijo Martina Flores a DIARIO DE CUYO sobre su single.

“Cuenta la leyenda que en medio del desierto ardiente, una mujer llamada Deolinda caminó con su hijo en brazos, persiguiendo el amor y la esperanza. El sol la venció, la sed la detuvo, pero la vida se abrió paso: su niño seguía mamando de su pecho, como si el milagro desafiara a la muerte. Desde entonces, dicen que la Difunta Correa bebe de las aguas que los peregrinos le llevan, y protege a quienes cruzan caminos, con la fe encendida como faro en la noche” , es el texto que acompaña este lanzamiento de tono autóctono.

”¿Cómo la compuse? La compuse un mes exacto después de que me diagnosticaran TAG, intentando vomitar algo de lo que sentía, tratando evocar la soledad profunda en la que me sentía sumida. Por más que había voces y abrazos y orejas a mi alrededor, me sentía sola con mi oscuridad, me sentía rara, distante, desesperanzada. Pensaba, ¿Cómo voy a salir de acá ? De este lugar donde yo misma me traje. Y pensé: no sé cómo sacarme de acá, pero creo que sí sé qué hacer con esta pena”, confesó la reconocida artista local.

Así fue que empezó a soñar un disco y “poco a poco fueron apareciendo las personas que se animaron a soñarlo conmigo”, añadió.

De esta forma tomó cuerpo La noche: Sola, primer episodio de la placa que ya tiene prevista Martina Flores.

“Es la génesis, el gérmen. A veces hay que surfear la oscuridad para encontrar luz. O como dice un amigo, las plantas necesitan sombra para crecer. La sombra es el espacio donde crecen las raíces, las semillas. Después entendí. Esta flor, inmarcesible, necesitaba oscuridad para romperse y seguir creciendo”. Martina Flores

El clip que grabó Martina Flores en el desierto sanjuanino:

Según expresó la cantautora a DIARIO DE CUYO, este single “inaugura un viaje sonoro donde misticismo, identidad y fuerza se entrelazan en un paisaje poético” con el que pretende reflejar su esencia.

“La noche: sola” es el primer episodio de un relato conceptual que recorrerá desierto, soledad y resiliencia.

“Habla sobre una flor que no se marchita, que se mantiene de pie pese a las inclemencias del mundo”, recalcó la creadora emocionada por el lanzamiento de la canción y del videoclip que ya puede escucharse en su canal de Youtube y en todas las plataformas digitales.

El video fue realizado por la productora local Alta visual. Rodado íntegramente en locaciones de San Juan como Barreal, con la participación del bailarín Alejandro Almarcha. A continuación el clip: