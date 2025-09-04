“El mundo del hombre”, la película sanjuanina en desarrollo que fue seleccionada para el Mercado Audiovisual Latinoamericano LGBT+ Berny Garay Pringles es el director y coguionista de este proyecto local que llegó al +MALA, en Uruguay, importante vidriera internacional que reúne a productores, programadores de festivales y realizadores.

“El mundo del hombre” es el nombre de una película que tiene detrás a Berny Garay Pringles, realizador y guionista sanjuanino que encabeza un equipo integrado por el coguionista mendocino Darío Exequiel Ambrosio y el productor Emanuel Morte. Todavía está en instancia de desarrollo, es decir, no se ha filmado, cosa que podría suceder el año próximo. De momento hay un guion, busca locaciones e instancias que le permitan conseguir fondos. Sin embargo, en esta etapa ya está haciendo un camino prometedor, que bien podría contribuir a agilizar todo ese proceso. Es que fue seleccionada como uno de los 6 proyectos latinoamericanos de +MALA: Mercado Audiovisual Latinoamericano LGBT+ , que se lleva a cabo en Montevideo, Uruguay. Se trata de un espacio dedicado a la promoción, formación, exhibición y circulación de contenidos con temática LGBT+ y se enfoca justamente en proyectos que buscan dar sus primeros pasos dentro del universo de la coproducción latinoamericana, comentó a DIARIO DE CUYO el realizador.

‘Para mí como director representa un logro importante estar en este Mercado. Primero para poder contar historias de mi comunidad y de otras minorías que están siempre tan vapuleadas. Y porque es una forma de mostrar historias que se pueden filmar acá en San Juan’, expresó. ”También es poder dialogar con otras miradas queer latinoamericanas del cine y entender que, aunque las historias son particulares, son similares por cultura y problemática. Quiero contar historias que suceden lejos de los grandes escenarios de la vida, con personas que están más cerca del barrio de dónde venimos y con amores que poco tienen que ver con los modelos mainstream”, agregó el realizador, para quien su propuesta, considera, aborda un territorio poco explorado: “El deseo masculino y la intimidad desde la perspectiva de un protagonista que pertenece a un espacio social poco representado; y que a la vez se relaciona con un amor y un deseo que rara vez se muestran en estas condiciones”.

Con un trayecto ya recorrido en distintos festivales con otros proyectos, el realizador sanjuanino espera que algunas puertas se abran a partir de esta participación en +MALA, “porque vamos a necesitarlas”.

“Este festival es una vidriera. Hay productores, programadores de festivales, exhibidores, distribuidores, agentes de ventas y colegas internacionales con los que se puede lograr un dialogo y una red de trabajo para que nuestra película pueda crecer poco a poco. Estas instancias sirven para poder entablar diálogos con posible coproductores que se quieran sumar al proyecto y apoyarlo económicamente para la realización’, apuntó el director de “El mundo del hombre”, que antes fue elegida en 14° Concurso Federal Raymundo Gleyzer -organizado por el INCAA- representando a Cuyo y participando de tutorías con prestigiosos directores, guionistas y productores del país.

“Para mí es importante entender que, aunque no sea sencillo, se pueden contar historias, producir películas y generar trabajo desde el barrio, el municipio o la provincia donde uno vive y que tiene resonancia en otras ciudades que uno cree lejanas tan sólo por las distancias geográficas, pero que muchas veces comparten problemáticas o búsquedas similares. Hoy, como se presenta el panorama político y cultural del mundo, el cine es una herramienta colectiva poderosa para poder contar nuestras historias y poder compartirlas con personas no sólo de nuestro barrio o pueblo sino de muchos otros lugares también”. Berny Garay Pringles

¿De qué se trata “El mundo del Hombre”?

Según adelantó Garay Pringles a DIARIO DE CUYO, la historia gira en torno a “Hacha”, un joven pintor de casas que es enviado a restaurar una casa abandonada y perdida en la montaña, perteneciente a un artista fallecido. Allí descubre el retrato de un joven que le despierta una intensa atracción, que él luchará por contener. Frente a ese amor imposible, enloquece poniendo en juego el retrato, la casa y su propia vida.

MIRA TAMBIÉN Murió Giorgio Armani, el diseñador que revolucionó la moda italiana

Varios proyectos de Garay Pringles han quedado seleccionados en diferentes festivales, en diferentes instancias. El año pasado estuvo en el FIDBA, Festival de Cine Documental de Buenos Aires y en FICVIÑA, en Viña del Mar, Chile con “Los chinos de la montaña” (un documental sobre los danzantes de la Virgen de Andacollo, pronto a terminar). Y este año también está en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy, con “Bajo la cúpula” (que está rodando en esa provincia, junto a las productoras Sendero Films, de Jujuy, y Pez Dorado, de San Juan.