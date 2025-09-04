“El mundo del hombre” es el nombre de una película que tiene detrás a Berny Garay Pringles, realizador y guionista sanjuanino que encabeza un equipo integrado por el coguionista mendocino Darío Exequiel Ambrosio y el productor Emanuel Morte. Todavía está en instancia de desarrollo, es decir, no se ha filmado, cosa que podría suceder el año próximo. De momento hay un guion, busca locaciones e instancias que le permitan conseguir fondos. Sin embargo, en esta etapa ya está haciendo un camino prometedor, que bien podría contribuir a agilizar todo ese proceso. Es que fue seleccionada como uno de los 6 proyectos latinoamericanos de +MALA: Mercado Audiovisual Latinoamericano LGBT+ , que se lleva a cabo en Montevideo, Uruguay. Se trata de un espacio dedicado a la promoción, formación, exhibición y circulación de contenidos con temática LGBT+ y se enfoca justamente en proyectos que buscan dar sus primeros pasos dentro del universo de la coproducción latinoamericana, comentó a DIARIO DE CUYO el realizador.
‘Para mí como director representa un logro importante estar en este Mercado. Primero para poder contar historias de mi comunidad y de otras minorías que están siempre tan vapuleadas. Y porque es una forma de mostrar historias que se pueden filmar acá en San Juan’, expresó. ”También es poder dialogar con otras miradas queer latinoamericanas del cine y entender que, aunque las historias son particulares, son similares por cultura y problemática. Quiero contar historias que suceden lejos de los grandes escenarios de la vida, con personas que están más cerca del barrio de dónde venimos y con amores que poco tienen que ver con los modelos mainstream”, agregó el realizador, para quien su propuesta, considera, aborda un territorio poco explorado: “El deseo masculino y la intimidad desde la perspectiva de un protagonista que pertenece a un espacio social poco representado; y que a la vez se relaciona con un amor y un deseo que rara vez se muestran en estas condiciones”.
Con un trayecto ya recorrido en distintos festivales con otros proyectos, el realizador sanjuanino espera que algunas puertas se abran a partir de esta participación en +MALA, “porque vamos a necesitarlas”.
“Este festival es una vidriera. Hay productores, programadores de festivales, exhibidores, distribuidores, agentes de ventas y colegas internacionales con los que se puede lograr un dialogo y una red de trabajo para que nuestra película pueda crecer poco a poco. Estas instancias sirven para poder entablar diálogos con posible coproductores que se quieran sumar al proyecto y apoyarlo económicamente para la realización’, apuntó el director de “El mundo del hombre”, que antes fue elegida en 14° Concurso Federal Raymundo Gleyzer -organizado por el INCAA- representando a Cuyo y participando de tutorías con prestigiosos directores, guionistas y productores del país.
“Para mí es importante entender que, aunque no sea sencillo, se pueden contar historias, producir películas y generar trabajo desde el barrio, el municipio o la provincia donde uno vive y que tiene resonancia en otras ciudades que uno cree lejanas tan sólo por las distancias geográficas, pero que muchas veces comparten problemáticas o búsquedas similares. Hoy, como se presenta el panorama político y cultural del mundo, el cine es una herramienta colectiva poderosa para poder contar nuestras historias y poder compartirlas con personas no sólo de nuestro barrio o pueblo sino de muchos otros lugares también”. Berny Garay Pringles
¿De qué se trata “El mundo del Hombre”?
Según adelantó Garay Pringles a DIARIO DE CUYO, la historia gira en torno a “Hacha”, un joven pintor de casas que es enviado a restaurar una casa abandonada y perdida en la montaña, perteneciente a un artista fallecido. Allí descubre el retrato de un joven que le despierta una intensa atracción, que él luchará por contener. Frente a ese amor imposible, enloquece poniendo en juego el retrato, la casa y su propia vida.
Varios proyectos de Garay Pringles han quedado seleccionados en diferentes festivales, en diferentes instancias. El año pasado estuvo en el FIDBA, Festival de Cine Documental de Buenos Aires y en FICVIÑA, en Viña del Mar, Chile con “Los chinos de la montaña” (un documental sobre los danzantes de la Virgen de Andacollo, pronto a terminar). Y este año también está en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy, con “Bajo la cúpula” (que está rodando en esa provincia, junto a las productoras Sendero Films, de Jujuy, y Pez Dorado, de San Juan.