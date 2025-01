El museo Gnecco cerró al público para reparar el techo dañado por granizo Están arreglando filtraciones en la membrana dañada durante las tormentas de diciembre. Aseguran que la colección no se vio afectada.

El Museo Provincial Agustín Gnecco se encuentra cerrado al público hasta fin de mes por reparaciones que realizan en el techo debido a que la membrana del edificio donde funciona desde el año pasado, se dañó tras el granizo caído en diciembre. Estiman que a fin de mes podría reabrir sus puertas a los visitantes.

El director de Acción Cultural del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, Luciano Gutiérrez confirmó que no hay “daños significativos, son pequeñas cositas, goteras, filtraciones que pueden poner en riesgo la conservación de los materiales, de los objetos, pero no ha pasado nada grave”.

Gutiérrez dijo que se está trabajando en restaurar, las membranas de los techos, pero también se necesitó colocar en el interior algunos andamios.

“Se necesitó desarmar parcialmente lo que estaba ahora en exhibición y por eso no está en condiciones el espacio como para tener abierto al público en estos días, hemos puesto fin de mes de enero para más certeza, porque hay que poner una información más precisa, pero en realidad es probable que antes ya esté en condiciones de vuelta para ser abierto al público” sostuvo el director, que tiene, además, a su cargo el Gnecco.

Adelantó que además del resolver las filtraciones, trabajan en solucionar “otro tipo de factores, que puedan atentar contra la conservación, como es la humedad, la falta de hermetización de los espacios, sobre todo el espacio más grande que es la sala de guarda, la de exhibición, que todavía necesita un tratamiento más profundo de hermetización, aislación térmica y del aire exterior para evitar la entrada del polvillo, agua por algún otro lugar, por algunas aberturas y ese tipo de cosas” apuntó Gutiérrez.

El museo Gnecco funciona en un establecimiento que la provincia alquila en calle Mitre pasando Av. Rawson, luego de que tuvieran que desalojar el edificio de Rawson y General Paz que quedó inhabitable tras el terremoto de 2021. “Es un espacio provisorio, en teoría, porque el espacio original todavía está en vías de análisis la decisión de empezar a trabajar en una consolidación del edificio antiguo y todo eso, que todavía no se ha hecho, no se ha tomado la decisión, que implica no solamente una decisión grande a nivel político sino un presupuesto importante”, dijo el funcionario.