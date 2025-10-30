El musical de la FNS será un recorrido por la poesía Se repetirá las tres noches y el guionista se inspiró en una canción tradicional.

“Ay San Juan, mi tierra querida”, escribía hace cerca de un siglo la pianista, soprano, folclorista y poetisa Hilda Rufino, sin imaginar la trascendencia que alcanzaría su canción, un homenaje a la provincia que se pasea entre la tonada, el vals y la cueca. Así como Hilda tuvo su crecimiento artístico, tanto que llegó a actuar con Mariano Mores, cantó en el Teatro Colón y se convirtió en asesora de Cultura en la década de 1950, su canción se terminó convirtiendo en un himno de la identidad local. Ese fue el punto de partida sobre el que se paró ahora otro artista sanjuanino, Nicolás Rodríguez, para elaborar el guión del espectáculo musical que será representado las noches del 20, 21 y 22 de noviembre en la Fiesta Nacional del Sol, en el Velódromo Vicente Chancay. Con la letra de esa canción y con el diseño narrativo de Rodríguez, el show “Ay San Juan, mi tierra querida” hilvanará, a través de un recorrido por las poesías más icónicas de la provincia, los principales hitos de la historia y la idiosincrasia sanjuaninas.

“Es una canción muy representativa de los sanjuaninos y su nombre es una frase atemporal, ya que nos invita a pensar en el pasado, presente y futuro como una construcción de la identidad sanjuanina”, explicó el guionista, en referencia a la obra de Hilda Rufino que tomó como inspiración de base. A partir de allí, comenzó un profundo buceo sobre el cancionero folclórico cuyano y la poesía sanjuanina. De a poco fue ensamblando ese complejo rompecabezas, sumando recursos visuales y auditivos (dibujos, canciones y diálogos) y construyendo una lógica narrativa y escénica.

“Nos parecía fundamental que esos escritos -el poemario sanjuanino- pudieran estar dentro de la obra, no sólo como imágenes, sino posicionar a la poesía de nuestros autores en este lugar que merecen”, describió Rodríguez.

Sobre el proceso creativo, el guionista recordó que “en las primeras reuniones que tuvimos con la producción de la fiesta, al término salía con dibujos, fragmentos poéticos, canciones y todo material que contribuyó a esta investigación de base. Ahí empecé a trabajar ese universo conceptual de aquel arco dramático que iba a impactar sobre lo narrativo de la obra”.

Por eso el guión terminó acuñando el título “Ay San Juan, una declaración de amor en canciones”: lo integran la obertura “Amo San Juan”, el primer acto “Ay San Juan amo tus tradiciones”, el segundo acto Ay San Juan, amo tus paisajes” y el tercero, “Ay, San Juan, amo tu presente y tu futuro”.

Para Rodríguez, el espectáculo es una declaración de amor a los sanjuaninos: “A eso que fuimos, somos y seremos a través de un espectáculo multidisciplinar”, explicó, para agregar que la poesía estará integrada a la interpretación de danza y actuación, con más de 300 artistas en escena.