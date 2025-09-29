El nuevo parte médico que impacta en la familia de Thiago Medina El hospital Mariano y Luciano de la Vega expidió un nuevo parte médico sobre la situación de Thiago Medina, internado en terapia intensiva desde hace más de dos semanas.

Han pasado ya más de dos semanas desde aquel accidente víal que llevó a Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022-23, a estar internado en una sala de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Su estado desde un primer momento ha sido delicado, aunque con el correr de los días a mostrado una cierta evolución.

Esto último lo ha evidenciado su familia, incluyendo a Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus dos hijas, quien constantemente ha subido historias en Instagram explicando la situación de su otrora competidor en “la casa más famosa del país”. Sin embargo, lo que también ha servido para conocer el avance clínico de Thiago ha sido el propio centro médico, mediante los respectivos partes.

El nuevo parte médico de Thiago Medina

Este domingo hubo uno nuevo, que fue sumamente descriptivo y que ha servido como una bocanada de aire para todos aquellos que estaban pendientes de él: “Al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica”.

“Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante. El cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”, concluyó el comunicado.

La propia Daniela también se había referido a la evolución de su expareja: “Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición. Continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica. Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto).