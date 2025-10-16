El nuevo trabajo de Thiago Medina que generó polémica luego de estar internado El ex participante de Gran Hermano volvió con todo a las redes sociales y muchos usuarios no acompañaron su promoción de productos.

Tras 28 días internado luchando por su vida en terapia intensiva, Thiago Medina consiguió un nuevo trabajo y Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, lo mostró en las redes sociales. Pero lejos de alegrarse, los seguidores de los ex hermanitos comenzaron a dejar comentarios negativos.

Lo que sucedió, fue que Thiago promocionó el sorteo de un iPhone, pero las condiciones para participar son polémicas. “Gracias a todos ustedes por bancarnos. Ahora nos toca a nosotros devolverles un poco de todo el amor que nos mandan. Se va otro teléfono. Para participar seguí a todas las cuentas que sigue esta cuenta (11 perfiles) y comentá lo que quieras”, se lee en la publicación.

La publicación, cayó tan mal que Daniela fue acusada por usar “al padre de sus hijas para hacer negocios” y de exponerlo a las redes sociales pese a que se encuentra débil y algo desmejorado tras pasar tantos días en terapia intensiva.

En los comentarios del sorteo, además, se puede leer: “Se pusieron a hacer chivos apenas revivió”, “La de armar un CV no la saben… la de promocionar sorteos truchos sí” y otros comentarios hirientes.