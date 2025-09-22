El paisaje sanjuanino del Valle de Iglesia retratado en un videoclip La producción es obra de la productora Suizer Imagen que pudo poner en imágenes todo lo que relata la composición.

La Tierra Tribu, la agrupación folclorica integrada por Adrian Torres, Nelson Tejada y Laura Pasten, lanzó su primer video de la canción “Colola” compuesta por la propia Laura.

El material está disponible en el canal de YouTube de La Tierra Tribu y pronto llegará a la plataforma de Spotify.

Colola se trata de una cancion con aire a huayno que describe la magia del viento en Rodeo (Iglesia) y de ofrendar los deseos al viento.

“Vientito del sur, pasas por acá

Ay viento huayra viento, llega a Rodeo

Vientito del sur, silbas mi canción

Ay viento huayra viento, lleva este sueño “, dice parte de la letra sobre una de las particularidades del paisaje iglesiano.

“El tema nació ahí mismo en Colola (Rodeo, Iglesia), allá por el 2019, con caricias del viento inspiradoras”, mencionó su autora feliz por el trabajo realizado.

“Es una inmensa alegría poder compartir este trabajo audiovisual que amamos, subrayó la cantante del grupo de música folclórica sanjuanina creada el primero de agosto de 2022.

“También es un orgullo poder hablar sobre ese departamento y mostrar la belleza de los paisajes”, añadió Pasten.

A continuación el video completo:

La ficha técnica de Colola: