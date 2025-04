El papel en “The Big Bang Theory” que Macaulay Culkin rechazó y que pudo haber relanzado su carrera El actor rechazó interpretar a Leonard Hofstadter, un rol que le habría asegurado no solo fama renovada, sino también un contrato astronómico en la exitosa comedia que marcó época.

En el mundo del entretenimiento, las decisiones de los actores pueden marcar el rumbo de sus carreras de manera definitiva. Este fue el caso de Macaulay Culkin, quien, tras haber alcanzado la fama mundial como el inolvidable Kevin McCallister en Mi pobre angelito, tuvo la oportunidad de relanzar su carrera al ser considerado para interpretar a Leonard Hofstadter en la exitosa serie The Big Bang Theory. Sin embargo, el actor decidió rechazar el papel, una decisión que, según él mismo reconoció, pudo haber cambiado su destino profesional.

De acuerdo con en el libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, los creadores Chuck Lorre y Bill Prady estaban interesados en que Culkin formara parte del elenco principal de la comedia, que más tarde se convertiría en una de las sitcoms más populares de la historia.

A pesar de las insistencias de los productores, el actor declinó la oferta, argumentando que no se veía trabajando en un proyecto de ese tipo. Esta decisión abrió la puerta para que Johnny Galecki asumiera el papel, consolidándose como uno de los actores mejor pagados de la televisión en su momento.

La negativa de Culkin al programa

Según lo que explica el libro, Lorre y Prady tenían una idea muy distinta para el personaje de Leonard. Ambos detallaron que Culkin tenía “una cualidad etérea especial” que lo hacía ideal para el papel. A su vez, recordaron que tuvieron una reunión muy positiva con el actor, pero finalmente este decidió no involucrarse en el proyecto.

En una entrevista de 2018 en The Joe Rogan Experience, habló sobre esta oportunidad perdida. Según relató, los productores le presentaron la idea como “dos astrofísicos frikis y una chica guapa que viven juntos”, lo cual no le resultó atractivo. Aunque los creadores intentaron convencerlo en varias ocasiones, incluso logrando que su representante considerara la propuesta, Culkin se mantuvo firme en su decisión: “Me siento halagado, pero no”.

El rechazo de Culkin no solo sorprendió a los productores, sino que también marcó un punto de inflexión en su carrera. En ese momento, el actor estaba retomando su actividad profesional tras una década alejado de los reflectores, un periodo en el que enfrentó problemas personales y de adicción. Aunque no se arrepiente de su decisión, reconoció que aceptar el papel le habría asegurado “cientos de millones de dólares”.

El rechazo a The Big Bang Theory ocurrió en un momento crucial para la carrera de Culkin. Tras alcanzar la fama mundial como estrella infantil en los años 90, el actor enfrentó problemas personales y se alejó de la actuación durante casi una década.

Recién en 2003 decidió retomar su carrera, participando en películas de cine independiente. Aunque su regreso no tuvo el impacto mediático de sus años de gloria, encontró un espacio en proyectos más pequeños y alejados del circuito comercial.

La elección de Johnny Galecki

Tras la negativa de Culkin, el papel de Leonard le fue otorgado a Galecki, quien se convirtió en uno de los pilares de The Big Bang Theory. Junto a Jim Parsons (Sheldon Cooper) y Kaley Cuoco (Penny), formó el trío protagonista de la serie, que se mantuvo al aire durante 12 temporadas y un total de 279 episodios.

El éxito de la serie no solo lo consolidó a Galecki como un actor de renombre, sino que también le permitió alcanzar cifras astronómicas en términos salariales. En las últimas temporadas, el actor llegó a ganar 1 millón de dólares por episodio, una cifra que refleja el impacto cultural y comercial de la sitcom. Según detalló Sensacine, desarrolló una conexión profunda con su personaje, lo que hizo que despedirse de la serie fuera un momento difícil para él.

Por otro lado, la ausencia de Culkin en el proyecto dejó abierta la pregunta de cómo habría sido la dinámica de la serie con su participación. Aunque el actor no se arrepiente de su decisión, es innegable que The Big Bang Theory podría haber representado un renacimiento en su carrera, similar al que experimentaron otros actores que encontraron en la televisión una plataforma para reinventarse.