El Pelado Cordera vuelve a San Juan para el evento “San Juan florece”: las entradas van desde los $15 mil El ex cantante de la Bersuit llegará nuevamente a la provincia como artista principal del evento que fusionará el rock con arte y gastronomía. Será en los Jardines del Auditorio Juan Victoria.

Gustavo “Pelado” Cordera regresará a San San Juan con un show que incluirá canciones de su etapa en Bersuit Vergarabat y de su carrera solista . El concierto será parte del festival “San Juan florece” que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en los Jardines del Auditorio Juan Victoria.

El evento -que el año pasado tuvo lugar en un predio de Rivadavia y que también tuvo a Cordera como artista principal, fusionará el rock nacional con el arte y la gastronomía. Ya que habrá patio gastronómico con food trucks y patio cervecero, además habrá feria de emprendedores y como el evento es válido par toda la familia, habrá una “Plaza Kids” para los más chicos.

Los organizadores lo presentan como un festival para vivir con todos los sentidos, en el corazón de San Juan.

Cordera vendrá a San Juan en pleno inicio de la primavera, seguramente en su repertorio no faltarán los clásicos que marcaron generaciones con la Bersuit Vergarabat en los viejos festivales del Dique, ni tampoco faltarán sus éxitos como solista.

Las entradas ya están a la venta en distintas etapas de preventa a través de Entrada Web y en los puntos de venta habilitados. De manera presencial pueden adquirirse en las boleterías del Auditorio, mientras que Online a través de éste link.

Los precios son: