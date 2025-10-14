El picante cruce entre Wanda Nara y Maxi López en el debut de MasterChef Celebrity En el primer programa de MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un intercambio cargado de ironía

Comenzó este lunes la nueva edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, con Wanda Nara en la conducción y la participación de Maxi López, su exmarido, como uno de los concursantes. El reencuentro televisivo entre ambos no pasó desapercibido y dejó un momento cargado de tensión y humor en los primeros minutos del programa.

La interacción entre la expareja comenzó con una frase punzante de Wanda: “Maxi, viniste. Te animaste”. “Me animé”, respondió él, mientras los demás participantes celebraban el intercambio. Sin perder el ritmo, Wanda lanzó una observación filosa: “Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás? ¿No cocinás?”.

Maxi no se quedó atrás y respondió con ironía: “Estuve casado una vez y era todo congelados”. La conductora se defendió con humor: “Ahora aprendí un poco”, a lo que Maxi admitió: “Sí, estás mejor que yo, seguro”.

Más tarde, en su entrevista individual, el exfutbolista se mostró sincero sobre cómo vivió el debut: “Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de cien”. Y agregó: “Algo tuve que aprender con mis chicos después de tantos años. Ahora no está solo el jurado, sino también está Wanda”.