El posteo de la esposa de Paredes luego de que se viralizara un video de él haciéndole upa a Wanda Nara El futbolista quedó en el centro de la polémica después del clip que se filtró en las últimas horas junto a la mediática y Camila Galante se expresó en las redes.

En las últimas horas se viralizó un video de Leandro Paredes tirándose a una pileta con Wanda Nara a upa y se generó polémica.

Por si no fuera suficiente, el clip empezó a circular justo después de que saliera a la luz que la mediática le había mandado un mensaje picante a un campeón del mundo, poco tiempo después de que ganara el Mundial de Qatar 2022. Los rumores lo señalaron a él, y las imágenes en la pileta no hicieron más que echarle leña al fuego.

Ante toda esta ola de dimes y diretes, Camila Galante, esposa del mediocampista de La Roma, puso las cosas en claro y demostró que su relación con Leandro está intacta.

En su cuenta de Instagram, compartió una historia junto al 5 de la selección argentina. La influencer tomó una selfie en el espejo del ascensor del edificio en el que viven y se puede ver como su marido la abraza. “Te amo”, escribió ella, junto a un emoji de un corazón azul.

El mensaje que Wanda Nara le mandó a un jugador de la Selección argentina

En las últimas horas, salió a la luz el mensaje que Wanda Nara le envió a un campeón del mundo y volvió a recibir críticas lapidarias en las redes sociales. Si bien el episodio sucedió días después de que la Selección argentina se consagrara en Qatar, el chat no tardó en circular entre las mujeres de los deportistas, que se indignaron.

“Me dicen que Wanda es buscona”, lanzó Tatiana Schapiro al aire de DDM (América), y su compañero Santiago Sposato sumó un dato inesperado: “Unos días después de que Argentina fuera campeón del mundo, en diciembre de 2022, Wanda estaba en su casa, en su barrio privado en Nordelta. Y mientras estaba con el auto vio pasar en cuero a un campeón del mundo, que en ese momento ya estaba en pareja”.

Según el panelista, la empresaria no tardó en agarrar el teléfono para seguirlo en las redes y hablarle. “Le mandó un mensaje diciendo que lo había visto caminando por el barrio, que son vecinos y que, si él quería, le escriba”, disparó, pero la historia no terminó ahí, ya que el jugador se lo mostró a su esposa: “Ella no le dijo nada, solo se lo contó a sus amigas y personas de confianza. Lo mostró en una mesa a otras mujeres de futbolistas y empezaron a aparecer historias parecidas de otras chicas”.

Si bien no dieron el nombre del involucrado, mostraron una foto grupal y dijeron que se encontraba entre los retratados, aunque descartaron a Lionel Messi. En la imagen aparecen Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Cuti Romero, Gerónimo Rulli, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.