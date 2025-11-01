El Premio Franklin Rawson a las artes visuales de San Juan ya tiene su seleccionado 2025 De entre los 42 trabajos elegidos, que irán a la Muestra Central, saldrán los ganadores del certamen que busca difundir la producción artística local.

Culminada la recepción de trabajos, que superó las de ediciones anteriores e incluyó propuestas de diferentes departamentos de San Juan, así como de artistas sanjuaninos residentes en otras provincias y en el extranjero; se dieron a conocer los nombres de los artistas seleccionados que serán parte de la Muestra Central de la 6ta. Edición del Premio Franklin Rawson a las artes visuales 2025, cuyo objetivo es estimular las artes visuales de la provincia.

El jurado integrado por Rodrigo Etem, Mariela Limerutti y Santiago Villanueva eligió 42 obras que formarán parte de la exposición principal, que será inaugurada el 5 de diciembre, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, en el marco del 3° bloque expositivo del año.

Será esa una noche especial y no solo por lo que significa la apertura de la Muestra Central, sino porque además, en ese momento, se develarán los nombres de los ganadores.

Iniciativa del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; habrá 2 premios adquisición, que formarán parte de la colección permanente del Museo, de $1.200.000 y $800.000 respectivamente. Y también 4 menciones especiales (sin adquisición), de $150.000 cada una.

¿Quiénes fueron los seleccionados?

1-Abigail Alvelo / 2-Adela Cortínez / 3-Agostina Furió / 4-Ana Trella / 5-Bel Astorga / 6-Berny Garay Pringles / 7-Bruno Duchini / 8-Burka / 9-Carlos Montenegro / 10-Chepy / 11-Daniela Linares / 12-Eduardo Tejada /13- Enzo Luciano / 14-Federico Levato / 15-Flex / 16-Gustavo Garramuño / 17-Isabel Rostagno Toret / 18-Jesús Ortiz / 19-La muela filosa / 20-Lahijadeldurazno / 21-Llobe / 22-Lucia Gambetta / 23-Manu Holman / 24-Marcos Carri / 25-Marcos Diaz Rossi / 26-Mariana Juárez / 27-Matías Ruarte / 28-Matute / 29-Meky Zalazar / 30-Michel Moya / 31-Miguel Guaquinchay / 32-Oieni / 33-Patricia Savastano / 34-Sandra Brizuela / 35-Sandra Rodríguez / 36-Simon – Simon / 37-Sole Moles /38- Tesaka / 39-Thay ma / 40-Waraña /41-Yas / 42-Yésica Costa

La convocatoria estuvo dirigida a todos los artistas sanjuaninos o extranjeros residentes en la provincia hace 4 años o más. La recepción de las obras seleccionadas, según se informó oportunamente, será desde el 3 al 14 de noviembre. Y el 5 de diciembre tendrá lugar la inauguración y entrega de premios.