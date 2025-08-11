El sanjuanino Darío Barassi vuelve a Netflix, como dupla de Wanda Nara La conductora compartió en sus historias que volverá a encabezar el reality de parejas y contó que viajaba a México. En sus historias, el actor y conductor sanjuanino mostró en sus historias a la rubia en el aeropuerto.

Wanda Nara volvió a hacer las valijas y esta vez fue con destino a México. La empresaria se irá por tres días para grabar su rol en la conducción de la segunda temporada de Love is Blind Argentina, donde se reencontrará con Darío Barassi, según comentó en sus redes sociales.

La empresaria no dudó en expresar su alegría al ser convocada nuevamente en el proyecto y mostró sus preparativos para el viaje en sus historias de Instagram: “La felicidad que tengo no lo entenderían, haciendo lo que me gusta, viajando con mi equipo de trabajo y amigos. Segundo año como conductora de mi plataforma favorita. Netflix”.

En tanto que el actor y conductor sanjuanino mostró en sus Historias que estaba en el aeropuerto y delante de él aparece Wanda. Aunque, por el momento, se mantuvo más enigmático.