El sanjuanino Eduardo Desimone firmó un precontrato con una disquera de Buenos Aires, tras su paso por la Voz Argentina El joven también adelantó que actuará en la Fiesta Nacional del Sol y en la Fiesta Nacional de Santa Lucía.

‘Siento que cada día es un sueño del que no me quiero despertar’. Con esta frase, Eduardo Desimone comenzó a contarle a DIARIO DE CUYO, sobre las puertas que se abrieron en su carrera artística tras su paso por la Voz Argentina 2025. Dijo que no sólo fue invitado a actuar en la Fiesta Nacional del Sol y en la Fiesta Nacional de Santa Lucía, sino que también firmó un precontrato con una disquera de Buenos Aires.

Este joven de 21 años, y vecino de la zona de Desamparados, dijo que tras su paso por La Voz logró un gran anhelo: el reconocimiento de los sanjuaninos. ‘Una de mis sueño era recibir el reconocimiento de mi gente de San Juan, y lo conseguí. Ahora me invitaron a actuar en la Fiesta del Sol y en la de Santa Lucía, y esto me reconforta y me da impulso para seguir transitando por el mundo de la música’, dijo Eduardo.

Y este artista ya dio los primeros pasos para la continuidad de una carrera musical. Dijo que firmó un precontrato con una disquera de Buenos Aires, tras su actuación en La Voz. ‘Es un proceso que ya está en marcha. Si se concreta el trabajo con esta disquera comienza una nueva etapa que implica un cambio de imagen, pero no de esencia porque siempre voy a hacer el mismo, y la posibilidad de grabar mi primer disco. Es una etapa de construcción personal me va a llevar a crecer y enaltecerme como artista’, dijo el joven.

Eduardo contó que ya está trabajando en su primer trabajo discográfico que incluye 20 canciones de su autoría y que hablan del lado emotivo de su visa, especialmente desde que comenzó a incursionar en el mundo de música y el canto. ‘A veces me cuesta expresar lo que siento y lo que me pasa. Sólo lo puedo hacer a través de mis canciones. Quienes las escuchen van a poder conocer un poco más de Eduardo