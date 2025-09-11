El sanjuanino Jaime Muñoz sigue en carrera en La Voz Argentina El cantante, que integra el Team Lali tuvo una muy buena presentación.

El sanjuanino Jaime Muñoz tuvo una gran performance en el 2° round en La Voz Argentina. Como parte del Team Lali, el cantante interpretó, guitarra en mano, “Pasional”, y consiguió conquistar al jurado. Después de los “salvados” de Lali, el nombre de Jaime apareció en el sobre que Nico Occhiato tenía en mano, como uno de los tres con puntaje más alto de la noche.

Así, junto a Giuliana Piccione y Rafael Morcillo, Jaime consiguió un buen empuje para continuar en carrera en el certamen, que ayer abandonó Lola Kajt.