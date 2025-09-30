El sanjuanino Jairo Gentile vuelve para presentar una obra de teatro con personas ciegas Es un trabajo que busca abrir preguntas sobre la inclusión, accesibilidad y pedagogía en el arte. Al mismo tiempo, intenta dejar herramientas concretas para que futuros docentes y artistas puedan acompañar procesos de formación actoral con personas ciegas.

Jairo Gentile se fue a Córdoba a estudiar licenciatura en Teatro que terminó con una tesis que trascendió a la Universidad. Se trata de la obra ‘Sin Ver-guenzas‘, una comedia que se permite reir de los estereotipos, con actores ciegos, disminuidos visuales y también con visión. Tiene una propuesta estética que no recurre a la oscuridad, sino que visibiliza cuerpos reales y voces verdaderas. Tras tres presentaciones en Córdoba el director y actor sanjuanino llega a su tierra a presentar la propuesta el próximo 18 de octubre a las 19 en el Espacio Teatral TeS ubicado en Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia

‘El teatro se revela aquí como una posibilidad de encuentro sensible donde no se enseña a superar la discapacidad, sino a convertirla en materia escénica viva y legítima‘, dice el director de la obra. La historia se basa en una familia que además vive con la suegra. Paola, la mejor amiga de Lucas que es ciego y ella tiene baja visión. Todo transcurre en una atmósfera familiar repleta de humor y cosas cotidianas. El público encontrará historias reales que muestran cómo la falta de información y accesibilidad impacta en la vida cotidiana, pero siempre con mucho alegría, irreverencia y sin filtros.



‘Quería hacer algo que me motivara y no sabía qué, ningún tema me parecía interesante, hasta que en un momento determinado mi abuelo materno me inspiro. El era ciego y realmente un personaje que disfrutaba de la vida. Le gustaba hablar, bailar, cantar, sin impedimentos para mostrar su lado artístico. El demostraba que podía hacer muchas cosas más que solamente ser una persona ciega y esperar a que la vida pase. Por eso decidí enfocarme en hacer una obra de teatro con personas ciegas y de baja visión‘, cuenta

Así fue que un día se encontró con personas ciegas en un negocio y se animó a plantearles su propuesta y aunque ellos tuvieron que retirarse por razones personales llegaron otros que quedaron para conformar el elenco. Ninguno tenía experiencia en teatro así es que lo primero fue armar un taller de formación.

‘Si bien yo conocía algunos antecedentes de teatro con personas ciegas, no se las mostraba, era a oscuras. Eso me molestaba mucho. Así conformé el elenco de 12 personas, incluida la chica de iluminación, y el chico de sonido. Son cinco personas con discapacidad visual, de las cuales tres son ciegas y dos de baja visión, además de otros cinco actores con visión para hacerlo heterogéneo‘, cuenta el director.

Jairo también interpreta uno de los personajes y se permite jugar con la sexualidad y sensualidad para demostrar que nada es un impedimento.

Para recordar

Público: +13

Entradas: 10.000 pesos anticipada y 12.000 mil el día de la función.

https://www.entradaweb.com.ar/evento/2abf19d0/step/1