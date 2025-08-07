El sanjuanino Martín Ferres tocará en vivo su primer disco solista: “Esto es todo a pulmón” Será el inicio de una serie de conciertos que irá programando poder llegar al público con la música de este proyecto que surge paralelamente a su rol dentro de BajoFondo.

El sanjuanino Martín Ferres sacara a pasear su primera creación artística por fuera de BajoFondo, el colectivo que encabeza Gustavo Santaolalla y del que es bandoneonista desde hace más de 20 años. Y es que en el espacio que queda entre disco y disco de la banda, pasan cosas. Y para Ferres tiene forma de álbum propio.

Dejó fluir la necesidad de explorar un estilo personal y nació La maison Ferres, el proyecto en el que combina su bandoneón tanguero con la música electrónica que le aporta el también sanjuanino Leandro Vega. Por eso y porque varias de las canciones tienen elementos de la música folclórica, Ferres dice, orgulloso, que es un disco que “tiene una identidad, una fuerte impronta, que viene del interior”.

“El disco quedó maravilloso”, definió Ferres en una charla con DIARIO DE CUYO sobre el trabajo discográfico que subió completo a plataformas hace algunos días y que hoy mostrará en vivo por primera vez en el Paseo La Plaza de la Avenida Corrientes, específicamente en el Club Temple, Espacio Arena.

“Esto es todo a pulmón” comentó el músico para aclarar que no tiene contrato con ninguna discográfica. Fue un trabajo de más de un año y la presión de terminarlo a mitad de este 2025.

El diseño de portada también tiene intervención de sanjuaninos. El artista plástico Iván Manrique pintó una pieza especialmente para el proyecto y la fotógrafa Daniela Ordoñez hizo la toma.

“Quedó alucinante. Es una pintura colgada en una pared de adobe previamente mojada, una pared en la casa de Dani, mirá la época que vivimos y la foto es una obra real, sin retoques digitales” comentó sobre el resultado final que entiende que también habla de la identidad y lo orgánico de La maison Ferres.

No es la primera vez que un integrante de BajoFondo empieza un proyecto personal paralelo al grupo, el más visible es el Luciano Supervielle, por lo que Ferres recibió el inmediato apoyo de sus compañeros de BajoFondo.

“El proyecto está empezando a crecer. Es empezar de cero y a mí me gusta esta imagen, la de un campo minado pero de catapultas. He dado mis recorridos con Bajofondo y si empezás algo propio inmediatamente la gente asocia, es como que le da una validez que te posiciona de inmediato” analiza sobre el recibimiento de su proyecto entendiendo que, si bien es como volver a empezar “pero de un lugar más privilegiado”.

Y qué le dijo sobre su disco Gustavo Santaolalla, indiscutida eminencia de la música, además ganador de dos premios Oscar. “Fue absoluta la generosidad de Gustavo y la generosidad de todos los compañeros de la banda. Creo que la única condición fue que estuviera bueno”, que fuera algo de calidad.

Pero no solo lo apoyo sino que le permitió usar una composición que habían creado juntos hace años. Se llama Amanece y Ferres eligió a Marttein, (un artista que pisa fuerte en el under porteño) para que le pusiera letra y voz.

Tapa del disco solista de Martín Ferres. La fotógrafa Dani Ordoñez capturó sobre una pared de adobe mojada el cuadro que Iván Manrique hizo para La maison.

Proyección internacional

Ferres conoce la industria musical y el recorrido que ha hecho con BajoFondo por los escenarios más reconocidos del mundo, lejanos horizontes como Japón y China (donde tocaron 7 veces), y de los premios recibidos, le da a Ferres un conocimiento muy valioso a la hora de gestionar su proyecto personal.

Mientras fue muy bien recibido en las plataformas, sueña con editar La maison Ferres en vinilo y hace contactos para proyectarlo internacionalmente, reconoce que no es un producto masivo. Pero es eso lo que le da, dice, cierta ventaja. Lo que puede ser catalogado como “world music”.

“Los artistas de mainstream tienen que sacar un disco cada dos años porque se agota, yo con este disco de La maison, tengo a favor la longevidad, puedo estar 10 años presentándolo sin necesidad de sacar otro disco, porque es un mundo gigante. Entonces, digamos Esas son cosas que juegan a favor, te da como un poco más de margen”.