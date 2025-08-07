El sanjuanino Walter Vilches se despidió de La Voz y subió un video: “Estoy con picos de fiebre” El artista caucetero cantó un clásico de Valeria Lynch junto a su compañera de equipo, pero no logró avanzar en el certamen.

Walter Vilches volvió a dejar bien alto el nombre de San Juan en La Voz Argentina. En la noche de este miércoles, el caucetero subió al escenario del exitoso programa de Telefe para afrontar una nueva etapa: la instancia de batallas.

Junto a Abril Robledo —su compañera en el team Miranda!— interpretaron “Mentira”, uno de los temas más icónicos de Valeria Lynch. La preparación incluyó coaching de sus propios entrenadores y hasta la visita especial de la artista original, que les dio consejos personalizados.

La interpretación fue intensa, cargada de emoción, y recibió aplausos y elogios del jurado. Lali Espósito valoró la química entre ambos y el respeto por el tema, mientras que Ale Sergi destacó especialmente el esfuerzo y la calidad vocal de Walter.

Sin embargo, la decisión del dúo Miranda fue inclinarse por Abril, valorando su crecimiento dentro del certamen. Walter, visiblemente emocionado, agradeció la experiencia vivida y se despidió con humildad y alegría por lo compartido.

Así, el sanjuanino culminó su paso por el programa dejando una gran imagen y el reconocimiento del público nacional.

“Estoy feliz de lo que logré”

Tras quedar eliminado del certamen, Walter compartió un sentido mensaje desde su casa —donde contó que atravesaba un cuadro de fiebre— para agradecer la experiencia vivida en La Voz Argentina.

“Acá estoy en mi casa, con picos de fiebre”, aclaró en el inicio del video. “Estoy muy feliz de todo lo que he podido lograr con esto”, expresó después. Valoró la conexión con su compañera de dúo, celebró el talento de Abril y no cerró del todo la puerta a un posible regreso: “¿Quién sabe? Capaz que vuelvo. Ojalá que sí”.