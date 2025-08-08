El sanjuanino William Heredia terminó su participación en La Voz Argentina El joven tuvo que enfrentarse a los hermanos Olmos con la canción "Quién te dijo eso?" de Luis Fonsi.

Otro sanjuanino le dijo adiós a su participación en La Voz Argentina. William Heredia participó de las instancias de batallas en un versus con los hermanos Tomás y Enrique Olmos.

Y aunque lo dio todo en el escenario, su caminó terminó este jueves.

Lali le dijo a William que tiene “una cosa vocal muy zarpada”, aseguró alabando la interpretación del sanjuanino.

La Sole dijo que estuvieron muy parejos en los aciertos y también en los momentos en los que desafianaron, que a la hora de votar, terminó eligiendo a los hermanos Olmos para que continuaran en su equipo.