El tanguero Guillermo Fernández invitó a cantar al sanjuanino Jaime Muñoz Cantos El joven cantante, que integra el Team Lali en La voz argentina, dijo que cumplió uno de sus "más grandes sueños"

En medio de una buena performance en La voz argentina -donde en la ronda de Playoffs resultó uno de los cinco elegidos por Lali (el segundo, precisamente) para pasar a la próxima y deseada etapa de los Shows en vivo-, el artista sanjuanino Jaime Muñoz Cantos disfrutó de un momento muy especial. Ayer, estando en Buenos Aires, el reconocido cantante de tangos Guillermo Fernández lo invitó a subir al escenario para hacer juntos un par de canciones, un convite que Jaime no podía rechazar y que sin dudas quedará entre sus mejores recuerdos de esta etapa que transita.

Ayer se cumplió uno de mis más grandes sueños…

Lo que deja La Voz Argentina es esto.

Que estrellas como el maestro @guillermofernandeztango te inviten al escenario a compartir solo 2 canciones …. Verdaderamente un placer y estoy eternamente agradecido.

Fue mérito propio sin dudas, pero también gracias a esas puertas que se van abriendo de la mano del reality musical de Telefe, que se convierte en una gran vidriera televisiva para los talentos emergentes, una oportunidad que el sanjuanino supo tomar. Ya lo había dicho Soledad Pastorutti en diálogo con Sálvese quien pueda: ‘Hay un solo ganador y lo importante es aprovechar la pantalla mientras la tengas para que la gente te conozca’. Bueno, algo de eso es lo que sucedió y el mismo Jaime, todavía conmovido, se encargó de compartirlo a través de sus redes sociales con sus seres queridos y seguidores… claramente en aumento a lo ancho y largo del país.