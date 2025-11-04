El Teatro del Bicentenario invita a vivir una experiencia única: conocer el detrás de escena de la ópera Pagliacci a través de visitas guiadas gratuitas La propuesta incluye recorrer el Teatro Fábrica, el espacio donde nacen los vestuarios, escenografías y elementos de utilería que dan vida a cada obra.

Con el objetivo de brindarles a los sanjuaninos la posibilidad de protagonizar una experiencia que combina conocimiento, emoción y la posibilidad de vivir la magia de la ópera desde adentro, el Teatro del Bicentenario (TB) ofrecerá visitas guiadas gratuitas para conocer el detrás de escena de Pagliacci, la nueva producción original que se estrena el 26 de noviembre. El primer recorrido por el Teatro Fábrica se realizará mañana a las 17,30.

El objetivo no es sólo promocionar Pagliacci, sino también recorrer el Teatro Fábrica, el espacio donde nacen los vestuarios, escenografías y elementos de utilería que dan vida a cada obra. ‘Esta es una oportunidad única para conocer de cerca el talento, la pasión y la dedicación del equipo artístico y técnico que crea arte desde San Juan para el mundo. Es recorrer la maquinaria interna de este motor productivo que trabaja sin descanso para una puesta en escena original, innovadora y tecnológica como es Pagliacci’, dijo Silvana Moreno, directora General y Artística del TB.

Durante el recorrido, los visitantes podrán observar el trabajo que unas 400 personas realizan para darle vida a Pagliacci. Desde los que moldean los distintos elementos para la escenografía como los que se encargan de la confección o adaptación de vestuario. ‘Algunos de los trajes son confeccionados por las modistas y sastras que forman parte del equipo de trabajo del TB, mientras que otros llegaron del Teatro Colón a modo de préstamo. A estos trajes les estamos dando un tratamiento individual para adaptarlos a la obra’, explicó Moreno.

Moreno sostuvo que estas visitas por el Teatro Fábrica ‘serán una experiencia que combina conocimiento, emoción y la posibilidad de vivir la magia de la ópera desde adentro’. También agregó que la primera visita se realizará mañana a las 17,30, mientras que el resto se realizará el 7, 10, 12, 14 y 19 de noviembre, en el mismo horario. Para participar de las mismas hay que inscribirse previamente el https://tbsj.tuentrada.com/selection/timeslotpass o llamando al (264) 4276438 interno 114, o enviando un mail a visitas@teatrodelbicentenariosanjuan.org

Quienes participen de las visitas guiadas y gratuitas en el TB para conocer el detrás de escena de Pagliacci, además accederán a un 20% de descuento en la compra de entradas para las funciones de Pagliacci (26, 28 y 29 de noviembre, a las 21,30) en la Sala Principal.

Los detalles de la obra

Pagliacci en el Teatro del Bicentenario es una gran producción sanjuanina con proyección internacional, en el marco de su noveno aniversario. Esta ópera, de Ruggero Leoncavallo, es una producción inédita de gran envergadura que se proyecta como un verdadero hito para la lírica en San Juan, Argentina y la región.

Dirigida escénicamente por el reconocido maestro Eugenio Zanetti (ganador del Premio Oscar y referente internacional en el mundo de la ópera y el cine), esta nueva versión de Pagliacci se ofrecerá al público los días 26, 28 y 29 de noviembre, a las 21,30, en la Sala Principal del Teatro.

La puesta reunirá en escena a figuras de prestigio internacional como el tenor ítalo-suizo Roberto Saccá, la soprano Verónica Cangemi, y el barítono italiano Mario Cassi, acompañados por Hernán Iturralde, Joaquín Cangemi, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, el Coro Universitario de la FFHyA de la UNSJ bajo la dirección de Jorge Romero y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ dirigido por Jorge Fuentes, consolidando un elenco de primer nivel. Todo ello, bajo la batuta del maestro Marcelo Ayub.

Esta producción propia incluirá desarrollos originales en escenografía, vestuario y utilería, realizados íntegramente por los equipos técnicos del Teatro del Bicentenario.

La propuesta reafirma el compromiso institucional con la creación artística de excelencia y el fortalecimiento del talento local. Con una escenografía audiovisual impactante, concebida para potenciar la fuerza dramática de una de las óperas más emblemáticas del Verismo italiano. Pagliacci despliega drama, pasión e intensidad musical para narrar una historia de celos, traición y tragedia, explorando las emociones humanas en su estado más visceral.