Elio ya tiene fecha de estreno confirmada en Disney Plus La última película de Pixar llega a la plataforma de streaming luego de su paso por los cines.

La última película de Disney y Pixar ya tiene fecha de estreno en streaming y promete conquistar a grandes y chicos con una historia cósmica llena de humor, emoción y aventuras. Se trata de Elio, una propuesta que combina ciencia ficción y ternura en partes iguales.

El largometraje estará disponible en Disney Plus desde el 17 de septiembre, ofreciendo a las familias la posibilidad de disfrutar en casa la más reciente producción animada de Pixar. La cinta ya fue celebrada por la crítica internacional y llega con el sello de calidad que caracteriza a los estudios.

La trama sigue a Elio Solís, un chico con mucha imaginación y obsesionado con los extraterrestres. Su vida cambia por completo cuando es teletransportado al Comuniverso, una organización interplanetaria que reúne a representantes de todas las galaxias. Allí, los aliens lo confunden con el líder de la Tierra, poniéndolo en una situación inesperada.

En esta misión, el joven deberá enfrentar desafíos únicos y aprender el verdadero significado de la conexión con los demás. A lo largo de su viaje se topará con criaturas excéntricas y situaciones desopilantes que pondrán a prueba su ingenio.