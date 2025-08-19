En Ahora Caigo, Darío Barassi terminó colorado y con menos ropa El actor y conductor sanjuanino protagonizó otro desopilante momento durante el programa de El Trece en el intercambio con uno de los jugadores.

En el último programa de Ahora Caigo, Darío Barassi vivió un momento desopilante e inesperado luego de que un atrevido participante le pidiera su saco porque tenía frío. De inmediato, todo el estudio se desternilló de la risa.

Todo comenzó cuando Barassi saludó a Gastón, que contestó que estaba bien pero con un poco de frío y se animó a pedirle su saco. “¡No, pendejo! ¿Por qué te voy a dar mi saco?“, replicó el presentador.

Entre bromas y un toque de inseguridad, explicó su negativa con sinceridad: “Vos no sabés lo que soy sin saco. Me veo gordo”. A lo que Gastón, sin perder la calma, le contestó: “Para mí te ves bien”.

“No, no me tires onda”, lo interrumpió el actor rápidamente, provocando risas. El joven no se quedó atrás y, envalentonado, lo desafió: “A ver, sacá…”. El comentario dejó al host visiblemente incómodo y colorado.

Con los gestos exagerados que lo caracterizan, el presentador de Ahora Caigo se cubrió con más firmeza y lanzó, en tono de broma: “Me siento acosado por el chiquito de este”. Acto seguido, miró hacia la mamá de Gastón, presente entre el público, y le soltó con humor que crió “a un desubicado”.

La escena no terminó ahí. Unos minutos después, el concursante insistió. “¿Seguís con frío? No sé qué hacer, bicho…“, comentó Darío Barassi. “Tengo frío. Dame el saco un toque”, insistió el joven.

Acto seguido, el conductor volvió a resistirse: “No me lo puedo sacar. Mirá lo que soy abajo…”, expresó, señalando su ropa interior al saco. Gastón, sin dudarlo, lo elogió: “Pero si estás bien”.

Dirigiéndose a una productora, Barassi intentó buscar apoyo: “Bueno, no sé qué hacer. Luli, no le puedo dar el saco…”. Pero ante la presión, terminó cediendo. Mientras se sacaba el abrigo, lanzó con resignación: “¡Qué pendejo rompehuevos!”, y se lo arrojó al participante.

Con los puños de la camisa ya desabrochados, soltó con ironía: “No me favorece estar sin saco, no me favorece”. Desde su lugar, Gastón lo halagó: “Gracias Barassi. ¡Qué buen olor!”. Y entonces, desde el público, alguien gritó: “¡Sacate todo!”. Barassi, entre carcajadas y mirando al cielo, respondió tapándose: “¡¿Sácate todo?! Chicos… ¿qué pasa hoy?“.