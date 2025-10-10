En la Casa Natal de Sarmiento no sólo se aprende del prócer: charlas de educación financiera Serán cuatro encuentros arancelados que se llevarán a cabo en el Museo Nacional, desde el 17 de octubre hasta el 7 de noviembre. También hay otras propuestas, gratuitas.

Nunca está demás saber un poco de finanzas. adquirir conocimientos básicos que nos ayuden a manejar los ingresos personales o familiares sin morir en el intento. Y pensando en quienes justamente no tienen ningún tipo de instrucción, la Casa Natal de Sarmiento – Museo Nacional invita a participar de unas jornadas de Educación Financiera que tendrán lugar en sus instalaciones. Se trata de un ciclo de cuatro encuentros presenciales -17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre-, pensados para acercar herramientas prácticas que puedan aplicarse en la vida cotidiana y mejorar la economía. Durante estas jornadas se abordarán temáticas como finanzas personales, mercado de capitales e inversiones, siempre explicadas de manera clara y accesible para todos.

Las charlas -aranceladas- estarán a cargo del Lic. Juan José Vita, especialista en Administración de Empresas; graduado de la Universidad de San Andrés y Master in Banking & Finance (AFI Escuela de Finanzas de España). La primera clase será el 17 de octubre a las 18:30 h en Casa Natal de Sarmiento. Los cupos son limitados. Consultas y reservas mediante whatsapp 2645608476.

Más para hacer en la casa del prócer

“Sarmiento: un presidente para la historia”, es la nueva exposición temporaria que tomará cuerpo en la Casa Natal. La misma “invita a redescubrir su obra presidencial a través de sus políticas, avances y desafíos“. Se trata de un recorrido por los años en que impulsó la educación, la ciencia y el progreso nacional, dejando huellas que aún perduran. Además, podrás disfrutar de una visita guiada especial por la muestra los jueves de octubre, a las 9:30 y 18:30 h, con entrada libre y gratuita. También, de cara al Día de la madre, el Museo propone un nuevo Encuentro de origami, para dejarse llevar por el arte de plegar papel. La idea es “elaborar una pieza pensada especialmente para regalar, un detalle lleno de afecto”.

Será guiado por la Dra. Elena Hidalgo, integrante de Origami Argentina, Asociación Civil Plegando al Sur. La especialista acompañará a los participantes en este recorrido por una práctica que combina paciencia, creatividad y armonía. La actividad se realizará el sábado 18 de octubre a las 11.30 h en Casa Natal de Sarmiento. Es una jornada gratuita, pero requiere inscripción previa (buscar formulario en las redes y/o web de la Casa Natal).

Otras actividades