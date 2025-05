En la mesa de Mirtha, Ricardo Darín habló sobre su pelea con Julio Chávez El actor respondió con sarcasmo y negó cualquier enemistad con su colega.

Mirtha Legrand se metió en la polémica entre Ricardo Darín y Julio Chávez, quienes habrían tenido una disputa hace unos años. “Che, ¿qué pasó con Chávez?, preguntó directamente la Chiqui.

La pregunta sorprendió al actor, que intentó minimizar el tema con un comentario sarcástico. “¿Qué Chávez? ¿Hugo Chávez? Lo reemplazó Maduro”, dijo el actor con sarcasmo.

La diva continuó la charla con intenciones de que el actor explicara la supuesta enemistad entre los dos. “Tuvieron un desencuentro, ¿no?”, dijo Legrand.

La respuesta de Darín no se hizo esperar y sin ánimos de continuar la polémica, negó el enfrentamiento. “No pasó nada, te lo juro, es una tontería. Me adora, lo digo yo porque él no lo va a decir”, expresó.

Finalmente, con el sentido del humor que caracteriza a Darín, logró terminar el incómodo momento con un pedido de aplauso para Julio Chávez. “¿Querés que pidamos un aplauso para Chávez?”, sentenció.