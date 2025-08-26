Este domingo el Teatro Sarmiento será escenario de la obra “En otras palabras” que protagonizan Gimena Accardi y Andrés Gil. La obra cuenta la historia de amor de Juana (Gimena Accardi) y Abel (Andrés Gil), quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas.
Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.
La presentación en San Juan se da apenas a días de la separación de Accardi con Nicolás Vázquez, donde ella hizo pública su infidelidad y despertó una polémica en la opinión pública. Incluso, los medios de espectáculos apuntaron a su compañero de obra Andrés Gil como el tercero en discordia.
Lo cierto es que este domingo la obra de Accardi y Gil, con un gran elenco detrás, se presentará en San Juan. Las entradas, que van desde los $35.000, pueden adquirirse en las boleterías del Teatro Sarmiento, en Hoffman y EntradaWeb.