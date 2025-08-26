En medio de la polémica por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan junto a Andrés Gil Presentará su obra "En otras palabras" este domingo en el Teatro Sarmiento. Justamente la pareja de actores quedó en el centro de la polémica tras la separación de Accardi con Nicolás Vázquez.

Este domingo el Teatro Sarmiento será escenario de la obra “En otras palabras” que protagonizan Gimena Accardi y Andrés Gil. La obra cuenta la historia de amor de Juana (Gimena Accardi) y Abel (Andrés Gil), quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas.

Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.

La presentación en San Juan se da apenas a días de la separación de Accardi con Nicolás Vázquez, donde ella hizo pública su infidelidad y despertó una polémica en la opinión pública. Incluso, los medios de espectáculos apuntaron a su compañero de obra Andrés Gil como el tercero en discordia.

Lo cierto es que este domingo la obra de Accardi y Gil, con un gran elenco detrás, se presentará en San Juan. Las entradas, que van desde los $35.000, pueden adquirirse en las boleterías del Teatro Sarmiento, en Hoffman y EntradaWeb.