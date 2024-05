En medio de las críticas, reapareció el creador de “Bebé reno” y lanzó un pedido contundente Richard Gadd dio una entrevista en la que cuestionó la mirada de muchos sobre el programa que escribió.

Desde que explotó la serie Bebé reno, su creador, Richard Gadd, no había dado muchas entrevistas. Si bien había hecho algunas referencias al programa en redes sociales, solo había charlado con un par de medios especializados. En los últimos días, impulsado por el fenómeno global de la ficción que escribió, el humorista se expuso en diferentes eventos.

En un reportaje que le hizo para su podcast The Awardist el portal EW, Richard Gadd respondió las críticas que enfrentó luego de que se conociera la palabra de Fiona Harvey, la verdadera acosadora que es representada en su ficción.

Qué dijo Richard Gadd sobre las críticas que recibió por la serie “Bebé reno”

El humorista aclaró que nunca va a salir de su boca quiénes fueron los nombres reales de las personas que lo acosaron y abusaron, y que la serie fue una gran terapia para poder salir adelante.

“Conté esta historia como quise contarla. Cómo me curó a mí y el recorrido que tomé depende realmente de mí. Creo que estamos en una sociedad oscura que presiona a las víctimas de abuso sexual para que resuelvan sus problemas”, marcó.

El comediante aclaró que lo que pretende con la serie es que se “disfrute como una pieza de trabajo”, más allá de su historia personal. “Obtuve una gran catarsis haciendo programas como Bebé reno. Me curé a partir de eso y nunca voy a nombrar a las personas en la vida real detrás del show”, aclaró.

Además se mostró en contra de que “la presión caiga sobre los sobrevivientes para que revelen la identidad”. “La presión tiene que caer sobre los abusadores para que dejen de abusar”, exclamó.

Gadd representa en la serie a Donny Dunn, un comediante creado a partir de sus vivencias. Es decir que se representa a él mismo. Sobre esto, comentó que lo hizo para agregar “una capa de intriga” a la serie. “Pensé que sería un punto de discusión interesante, y resultó serlo. Así creo que le agregué una capa casi de arte al espectáculo”, comentó el guionista y actor.

Qué dijo la verdadera Martha de “Bebé reno”

Hace unos días y por primera vez después del furor mundial de Bebé reno, Fiona Harvey, la señalada como la verdadera Martha que se muestra en la serie, rompió el silencio.

La mujer de 58 años dio una entrevista en la televisión británica y, durante el mano a mano con Piers Morgan, negó haber acosado al creador del show. “Richard Gadd es psicótico y está completamente loco”, dijo. En otro pasaje de la entrevista, lanzó: “Él me pidió tener sexo”.

Cuando le preguntaron sobre el primer encuentro con Gadd en el bar donde él trabajaba, indicó: “Nunca debería haber entrado ahí”. Y aclaró: “Lo vi durante dos o tres meses. Él solía trabajar durante algunos días, pero yo iba al bar en cualquier día para comer”.

Después del estreno de la serie, Harvey fue atacada en las redes y hasta recibió amenazas de muerte. “No recibí un pedido de disculpas por parte de Netflix ni de él. Para alguien que dice que siente lástima por mí… no recibí ningún pedido de disculpas”, señaló. En otro momento, Morgan le preguntó si alguna vez estuvo enamorada de Gadd. “¿Es una pregunta en serio? No”, respondió contundente la mujer.

Sobre el final de la charla, Fiona Harvey añadió: “Me pidió que me acostara con él. Le dije que no, que no estaba interesada. Me dijo si quería que me arreglara mis cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo ‘¿querés que vaya a tu casa?’ y le dije que tenía novio. Lo frené en seco”.