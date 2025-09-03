En un triple empate, el sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina Luck Ra fue el encargado de definir quién seguía en competencia.

El sanjuanino Eduardo Desimone le dijo adiós a La Voz Argentina luego de que Luck Ra lo dejara afuera de su equipo. El cantante cordobés tuvo que elegir a los participantes que continuaban en competencia y Desimone no estaba en sus planes pese a que sostuvo que su interpretación estuvo bien. Pero se volcó por Lucas Barro debido a un error de Luck Ra a la hora de designarle la canción.

“Asumo mi error de no haberles dado el tema correcto, para la persona que no quede seguramente va a ser injusto”, expresó Luck Ra en el momento decisivo y agregó cuando estaban Desimone y Barros “Hay alguien que lo hizo bien y a otro que lo maté, así que asumo la responsabilidad y darle una nueva oportunidad”.

En ese instante se oyó el nombre de Lucas y el sanjuanino que ingresó al certamen luego de viajar varios kilómetros a Tucumán para realizar la audición allí, salió de la competencia de canto.