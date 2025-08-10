Engañaron a un cantante sanjuanino que estaba en la tribuna de “Pasión de Sábado” Los detalles de lo que pasó este sábado en el programa de América.

Lo que para él era un simple viaje a Buenos Aires terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Matías “El Chile” Palacios, cantante de cumbia sanjuanino oriundo de Sarmiento, fue engañado –pero para bien– por su propia banda y su pareja, quienes le prepararon una sorpresa que se vivió en vivo por la pantalla de Pasión de Sábado, por el canal América.

El artista viajó sin sospechar nada. Creía que estaba de paseo y que asistiría como público al histórico programa televisivo que conduce Marcela Baños. Sin embargo, entre las risas y charlas desde la tribuna, la conductora se acercó a entrevistarlo. Fue entonces cuando, en medio de la conversación, reveló que había una sorpresa especial para él.

La emoción se apoderó del momento: El Chile fue invitado al escenario y, sin pensarlo, comenzó a cantar en vivo para todo el país.

El gesto no solo sorprendió al músico, sino que también dejó un recuerdo imborrable para sus seguidores. Desde Sarmiento, muchos compartieron el video en redes sociales, orgullosos de ver a uno de los suyos lucirse en un escenario tan importante para la música popular.

Mirá el video