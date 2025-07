Entre globos y el mar turco, la China Suárez y Mauro Icardi celebraron el cumpleaños de Amancio: “Te amamos” La actriz y el futbolista mostraron la intimidad del reencuentro familiar en Estambul, con imágenes de la fiesta navegando en un exclusivo yate por el Bósforo

Luego de varios días separados por la distancia, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a verse en Turquía. Pero la actriz no aterrizó sola, sino que la acompañaron sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, su madre y su peluquero. En las primeras horas en la capital turca, la pareja aprovechó para disfrutar del buen clima de verano y, sobre todo, para celebrar el cumpleaños número cinco del más pequeño de la familia.

La China viajó en los últimos días a Estambul junto a sus hijos, tras obtener el permiso legal necesario de parte de Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. En este reencuentro con Icardi, toda la familia celebró el cumple de Amancio con una salida en yate sobre las aguas de la ciudad. La actriz compartió una imagen del homenajeado, sonriente y rodeado de sus hermanas, con un globo dorado en forma de 5 y otros de los colores del Galatasaray. En sus historias de Instagram, le dedicó palabras llenas de emoción: “Felices cinco años, príncipe de mi vida. Te merecés todo porque sos el más bueno y dulce del mundo. Te amamos”.

Por su parte, Icardi también publicó un video donde se pudo ver más detalles de la decoración de la embarcación. Globos amarillos y rojos, una bandera turca flameando en la popa y el azul intenso del mar acompañaron a la familia en este festejo, que unió encuentros y momentos especiales tras la distancia y las polémicas. La bandera de Turquía y el brillo del agua sirvieron de marco para el cumpleaños, dejando claro que la unión familiar fue la protagonista en ese territorio.

Las imágenes se multiplicaron en las redes: la actriz subió una foto junto a sus dos hijas mayores, todas en traje de baño disfrutando del sol y las altas temperaturas de Estambul. Otra postal muestra a Rufina, de espaldas, mirando el paisaje desde la cubierta del yate, en una escena veraniega típica del Bósforo.

El festejo familiar cargó un valor especial, ya que llegó poco después de varios cruces mediáticos entre la China y Benjamín. Semanas atrás, la actriz había manifestado públicamente su frustración por no poder salir del país con sus hijos debido a desacuerdos con el actor chileno. Tras negociaciones, el viaje se concretó y la familia pudo encontrarse en tierras turcas.

Mientras tanto, desde la distancia, Vicuña también quiso sumarse a la celebración y compartir sus sentimientos. En su cuenta de Instagram, el actor le dedicó un mensaje cargado de ternura a su hijo Amancio: “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”, escribió junto a un video recopilatorio con imágenes del niño de diferentes momentos de sus cinco años. En ese material, la ausencia de Suárez no pasó inadvertida para los seguidores en medio de las tensiones familiares.

La publicación del actor chileno continuó con palabras que invitaron a la reflexión de sus fans: “Junté tesoros y recuerdos de tus cinco años para que sepas que tienes todo el amor del mundo”. Cientos de usuarios destacaron la demostración de orgullo y amor paternal. “Eres poderoso en ese cuerpito de niño y que la sensibilidad es tu mayor don. Feliz cumpleaños, ¡mi niño! Te amo profundamente”, concluyó el actor, sumando aún más emoción al día especial.

Los comentarios hacia Vicuña no se hicieron esperar. Mensajes como “Refleja todo el amor que le das. Lo demás no importa”, “Qué hermoso video hecho con amor y los mejores recuerdos”, “Gran papá, Benja” y “Tu trabajo como papá queda reflejado en el amor que le das a tus hijos” inundaron la publicación. Muchos usuarios aprovecharon la ocasión para respaldar al actor, especialmente después de las declaraciones de la China semanas atrás, cuando lo había acusado públicamente de ser un “mal padre” y de no cumplir con sus responsabilidades.

Las postales de la familia ensamblada, los festejos privados y las manifestaciones públicas de amor y reclamo, volvieron a dejar en claro que la vida personal de la actriz y su entorno sigue generando interés en redes y en los medios. Entre globos, yates y palabras sentidas, el cumpleaños de Amancio unió orillas, reencuentros y emociones a flor de piel que, una vez más, ocuparon el centro de la escena.