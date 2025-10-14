Está disponible la compra de entradas para el recital de Alberto Plaza en el Auditorio Juan Victoria. Una vez más, el artista promete un encuentro romántico y cálido con el público sanjuanino, donde repasará sus mejores éxitos.

Con una trayectoria que atraviesa generaciones y fronteras, Alberto Plaza arribará a San Juan con su Tour 40 Años, una celebración íntima y vibrante de cuatro décadas de música, poesía y compromiso emocional. El Auditorio Juan Victoria será el escenario donde el cantautor chileno desplegará su repertorio más emblemático, desde Que cante la vida hasta Bandido, en un formato que combina cercanía, memoria y excelencia sonora.

Este espectáculo no es solo un recital: es un recorrido por las emociones que marcaron a miles de oyentes en América Latina. Plaza, con su estilo directo y su voz cálida, propone un reencuentro con las canciones que nos acompañaron en momentos de amor, lucha y reflexión.

Habrá una puesta en escena sobria y elegante, acorde al carácter del Victoria, con reversiones acústicas y arreglos renovados de sus clásicos. Y por supuesto, los momentos de interacción con el público, donde el artista comparte anécdotas y reflexiones sobre su carrera.

Será un encuentro simbólico que celebra la música como puente entre generaciones. Ya se encuentran disponibles la compra de entradas a través de Tuentrada.com y por boletería.

El show es el sábado 15 de noviembre a las 22 hs.

