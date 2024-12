Estrenos de cine en San Juan desde el jueves 5 de diciembre Consultá cuáles son los nuevos títulos que llegan a las salas locales esta semana y programá tu noche de película.

La cartelera se renueva en San Juan con algunas propuestas singulares, como la vuelta de la saga exitosa , pero en versión animé. En “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” un mundo épico vuelve a cobrar vida y así se amplía el universo basado en los libros de J.R.R. Tolkien y que tiene como productor a Peter Jackson. Un personaje de la popular trilogía, Éowyn (también con la voz de Miranda Otto) será la narradora de esta nueva historia.

Por otra parte, llega el documental de uno de los ex integrantes de la popular banda coreana BTS, RM (Kim Namjoon), centrado en el proceso de su álbum en solitario.

Completa la lista de estrenos, “Asesino serial”, con una buena dosis de suspenso.

El Señor de los anillos: La guerra de los Rohirrims

(Acción/Animé/134’/+13)

Play Cinema. 2D Cast: 17:50 hs. 2D Sub: 22:50 hs.

Cinemacenter. 2D Sub: Hoy 22 hs. 2D Cast: 16:50, 19:30 hs; y de viernes a miércoles, 22 hs.

Multiplex. 2D Cast: 16:20, 18:15 y 22 hs.

Sinópsis:Ambientada 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original de películas, “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” cuenta el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Un ataque repentino de Wulf, un astuto y despiadado caballero de Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, fuerza a Helm y a su pueblo a hacer una audaz última resistencia en la antigua fortaleza del Hornburg. Héra, la hija de Helm, debe convocar la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que busca su total destrucción. Dirección de Kenji Kamiyama.

RM: Right People, Wrong Place

(Documental/80’/+13)

Play Cinema. 2D Sub: 17:20, 20:30 hs.

Cinemacenter. 2D Sub: 20:20 hs.

Multiplex. 2D Sub: 20.05 hs.

Sinópsis: El documental ofrece una mirada íntima al proceso creativo detrás del segundo álbum en solitario de RM, líder del grupo BTS. A lo largo de ocho meses, la película sigue a RM (Kim Namjoon) mientras reflexiona sobre su identidad como artista y ser humano, explorando temas universales como la gratitud, la presión y la sensación de ser “un extraño en el lugar equivocado”.

Asesino Serial

(Terror/96’/+13)

Play Cinema. 2D Cast: 18:50 hs. Trasnoche Sábado 7/12 2D Cast: 00:30 hs.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:20 hs.

Multiplex. 2D Cast: 16:10 y 18:15 hs. 2D Sub: 23 hs.

Sinópsis: Un depredador implacable persigue a una mujer herida a través de la naturaleza salvaje de Oregón. La mujer hace todo lo posible por burlar a su atacante, pero con cada momento tenso, se debilita y pierde fuerzas. Él es un hombre con una misión, y es solo cuestión de tiempo antes de que atrape a su presa. Dirección de JT Mollner. Actúan Kyle Gallner, Barbara Hershey, Willa Fitzgerald.

Moana 2

(Infantil/110’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30, 21:00, 22:30, 23:00 hs. 3D Cast: 16:00 (solo viernes 6, sábado 5 y domingo 8), 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 21:30, 22:00 hs. Trasnoche Sábado 7/12 2D Cast: 00:00 hs.

Cinemacenter. 2D Cast: 16:10, 17:30, 18:40, 21 y 22:30 hs. 3D Cast: 18, y 20:20 hs. 2D Cast (Sala turbo): 17, 19:20 y 21:30 hs.

Multiplex. 2D Cast: 16:40; 18:40, 20:50 y 23 hs. 4D/3D Mixta: 16:10, 18:20, 20:30 y 22:30 hs.

Wicked

(Musical/160’/ATP)

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:20 hs.

El tiempo que tenemos

(Drama/107’/+13)

Cinemacenter. 2D Castellano: 22:10 hs.

Gladiador 2

(Acción/147’/+13 c/r)

Play Cinema. 2D Cast: 20:20, 22:00 hs. 2D Sub: 23:30 hs. Trasnoche Sábado 7/12, 2D Cast: 00:20 hs.

Cinemacenter. 2D Cast: 18:30 y 21:40 hs.

Multiplex. 2D Cast: 17 y 19 hs. Viernes y Sábado trasnoche: 00:30 hs. 2D Sub: 21:50 hs.

Venom 3: El último baile

(Acción/150’/+13)

Cinemacenter. 2D Castellano: 20:40 hs.

Robot Salvaje

(Infantil/102°/ATP)

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10 y 19:40 hs.

Hereje

(Terror/110’/+13)

Multiplex. 2D Subtitulado: 23:05 hs.