Estudiantes de piano darán su primer concierto, con entrada libre y gratuita Se llevará a cabo en el Auditorio Juan Victoria, el 18 de septiembre próximo. Será una buena oportunidad para disfrutar del talento de los jóvenes formados musicalmente en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Sin dudas que será un momento de muchas emociones en el ambiente. El apoyo hacia los intérpretes por parte de familiares, amigos y público en general que siempre viene bien para llenar el alma de alegría. Se trata de los estudiantes de la Cátedra de Piano del Profesorado y Licenciatura en Educación Musical, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Ellos presentarán un concierto especial en el que compartirán todo lo aprendido a lo largo del año.

Este evento está previsto para el jueves 8 de septiembre a las 17:30 horas, en el Aula 10, del Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita.

Si bien podrán participar en este recital estudiantes de 1er a 3er año, en esta oportunidad la actividad estará más orientada a aquellos que darán un concierto por primera vez para el público.

El repertorio a ejecutar será variado, se escuchará música de compositores de la historia occidental académica; música folclórica argentina, música infantil. Además, el concierto estará enriquecido con ensambles, uso de títeres, danza, entre el abanico cultural que será ofrecido al público.

Sin dudas que será un momento para admirar y premiar con aplausos a estos jóvenes sanjuaninos que se forjan en la educación musical para llegar desde ahora a los oídos del público local, nacional e internacional.

Fuente: UNSJ