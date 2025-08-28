Flema, la histórica banda de punk rock argentino anunció que llegará a San Juan La presentación será en Brunder Cam (Pocito) en el marco del tour por los festejos de los 30 años de Nunca, su primer y legendario primer disco. Realizarán un recital para todos los fans sanjuaninos.

Icónica, rebelde, emblema del punk rock nacional, la banda Flema anunció que subirá a escena en Brunder Cam (Ruta 40 y Calle 12, Pocito) en compañía de sus bandas soportes Fuga en Lila y Del Mate.

Además para recordar aquel éxito que marcó su carrera, el conjunto contará en sus filas con las poderosas cuerdas de Mike, guitarrista histórico de Kapanga.

Tras la muerte de su mítico cantante Ricky Espinosa, su fundador en los ’80 , su vuelta a los estudios de grabación fue en 2014 con No nos rendimos para luego editar “Fuera de Control” en 2024, su primera producción después de muchos años con material nuevo. Y con esta gira de celegración, Flema arribará con Fernando Rossi en el puesto de bajo y voz, Juan Manuel Fandiño en guitarra y voces y Sergio Lencina en batería.

Cabe recordar que hubo un terrible escándalo en el interior de la agrupación a comienzos de 2025. Fue después de un video que se viralizó en febrero pasado de Luis “Luichi” Gribaldo en el que, supuestamente pasado de copas, expresó su apoyo a Javier Milei y disparó escandalosas manifestaciones sobre Perón y el kirchnerismo. Al parecer, luego de eso trascendió que había sido expulsado del combo.

Sin embargo, la agrupación publicó en Instagram un comunicado oficial que versaba que “con gran tristeza y respeto“, informaban que Gribaldo: “Nuestro querido guitarrista y compañero de ruta durante muchos años“ había “decidido dejar de formar parte de la banda“ y que esto se debía a “diferencias políticas irreconciliables con los miembros del grupo“.

Pese a la polémica, Flema siguió tocando y con más fuerza que nunca muy pronto aterrizará en suelo sanjuanino con todos sus clásicos del mítico álbum y sus más recientes novedades.