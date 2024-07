Flor Vigna confirmó que Luciano Castro le fue infiel con Griselda Siciliani A cinco meses y medio de confirmar su separación, a cantante contó por primera vez los motivos que le pusieron final a la pareja con el actor.

Los últimos días, Flor Vigna dio señales de que tenía muchas emociones guardadas en su corazón. Algunas de ellas comenzaron a hacerse públicas tanto a través de sus canciones, como en distintas entrevistas que dio. No hay dudas: la cantante está dolida, molesta por lo sucedido y, de a poco, empieza a ponerle palabras a sus sentimientos. “Estoy en la mía”, anticipó en charla con Socios del espectáculo (El Trece) donde, después de unos minutos, se despachó contra su expareja, Luciano Castro

La bailarina primero habló de su nuevo tema, “Valiente”, y destacó la buena recepción que tuvo en el público. “Le está yendo muy bien, estoy muy contenta, es una buena época esta. Es un tema que escribí cuando estaba en un momento bastante difícil. Se lo mostraba a mi familia y a mis amigos y me decían: ‘Animate a sacarlo’ porque tiene algo de… ¿Viste cuando alguien es muy sincero con lo que le está pasando? Y subí una partecita a Instagram y llegó a los 4 millones de reproducciones. Ahí me dije que tenía que animarme a sacarlo”, contó.

Consultada sobre si pudo “subsanar las heridas del pasado”, Flor aclaró: “Sí, obvio, viste que el amor es así, te pasan cosas”. Luego, y anticipándose a la posible pregunta del cronista, se refirió a las fotografías de su ex con Griselda Siciliani, en las que se los ve abrazados y con una declaración de amor escrita. “Les deseo lo mejor. A mí lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, aseguró.

En ese instante, el periodista de Socios del Espectáculo le hizo notar que era la primera vez que hablaba de “infidelidad” de forma directa. Lejos de retractarse, Flor se puso seria y se despachó. “Me costaba. Cuando te meten los cuernos te cuesta un montón. Pero fuera de eso, no quita que hayamos vivido cosas lindas. Ahora estoy en la mía, estoy bien, y me doy cuenta de que tiene que ser así”, sostuvo.

“Fueron tres lindos años y se terminó”, resumió sobre su relación con Castro, a la vez que al retomar el tema de la infidelidad reveló que “pasó de todo, pasó una novela hermosa y enorme que va a quedar entre nosotros. Siento que ahora, si ellos se aman, está bien, que se amen y se hagan bien”.

Fuente: Teleshow