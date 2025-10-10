Fogón musical a lo “indie”: los artistas invitados al convite El ‘Ciclo Tortugas’ festeja su primer año de existencia que reúne a bandas sanjuaninas.

Vuelve el “Ciclo Tortugas”, el espacio que abraza a las bandas de música independientes sanjuaninas y desde la comunidad de artistas que la organiza, se prepara un gran festejo aniversario este próximo sábado 18 de octubre en la Casa Cultural de las Industrias Creativas del Chalet Cantoni.

A su primer año de existencia, viene una jornada de encuentro y emoción para que el público pueda disfrutar de tres propuestas sonoras diferentes entre sí, pero unidas por los mismos valores. Durazno Trío, Desde otro sitio y Tacuarembó, realizarán una suerte de “fogón indie” con un micrófono abierto para que el público pueda interactuar y tener una experiencia cultural enriquecedora.

Los estilos y ritmos serán variados, por ejemplo, la banda Desde otro sitio, fusiona la potencia del rock, el ritmo del reggae y ska, más energía alegre de la cumbia. Por su parte, Tacuarembó, combina candombe uruguayo con ritmos tradicionales afroamericanos.

Sus melodías y pulsos conectan con las raíces del continente a través de los tambores como el chico, el repique y el tipo piano. Y por último, Durazno Trío, originaria de 2016, con tres álbumes digitales, el grupo explora y mezcla géneros como el indie rock, el punk y el pop, cuyas letras abordan las relaciones humanas en la vida cotidiana. Algunas de sus temas más conocidos son “Frío” y “Fuego interior”.

En contacto con DIARIO DE CUYO, Rodrigo Espínola, profesor de música y fundador del ciclo, contó cómo se originó “Tortugas” y el aporte cultural que ofrece al promover un espacio de promoción y difusión de la música independiente local.

“Tortugas nace por la necesidad de espacios de recitales para la comunidad de músicos. No por el mero hecho de hacer espectáculos, sino de brindar una posibilidad de hacer conocer a otros músicos, otros artistas y sea un espacio en común que se amplíe con más amigos”, dijo el artista y gestor.

“Simplemente, esta idea de darse a conocer y que los músicos entre sí también se conozcan, puedan aprender unos de otros. Y por supuesto, la gente sea parte de toda esa experiencia”, definió.

En esta ocasión, habrá tres etapas importantes para la cita del próximo sábado. El “micrófono abierto” donde se cruzarán los artistas que tengan canciones de autoría propia. La segunda fase es el “host” llamado así para el momento en que suben los artistas principales de la noche.

La última etapa, es el “fogón”, será una suerte de “sobremesa argenta”, que allí se presentan canciones de manera desordenada y pueden ser clásicas, rock, pop, cumbia o lo que surja en ese momento improvisado.

Al ser la edición aniversario, puesto que el ciclo nació precisamente el año pasado, el encuentro tendrá un clima especial. “La gente estuvo siempre apoyando esta iniciativa y por eso, hemos elegido a estos artistas en esta nueva invitación. Porque pensamos que el ciclo está hecho para abrirse a todo tipo de música y de género. Además, el nombre de ‘Tortugas’ que le pusimos es por la vida de las tortugas marinas, que son un poco migratorias, van moviéndose de aquí para allá y son como itinerantes y esa es la asociación a este encuentro”, explicó el músico.

Por otro lado, para las bandas también será una oportunidad significativa porque será la primera vez que se encuentren y crucen en un escenario en común. Durazno Trío, está conformado por Lucas Atencio, Juan Pablo Andrade y Maxi Espinoza. Desde otro sitio, lo conforman Maximiliano Espínola, Rodrigo Espínola, Hernán Liquitay, Nahuel Zaine y Mario Domenech. Y finalmente, Tacuarembó, lo integran Belén Melián, Celeste Melián, Nicolás Reinoso, Sebastián Arnáez y Juan Pablo Paredes. Además de los recitales, habrá puestos gastronómicos, para acompañar la velada con la ambientación musical del DJ Elías-Z.

Dato

Festival Tortugas. Sábado 18 de octubre. 18 hs. Chalet Cantoni (Libertador 3339 oeste – Rivadavia). Entradas: $4.000. Anticipadas: Avantti.io