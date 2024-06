Furia anticipó que será el próximo en irse de la casa de Gran Hermano Este domingo a la tarde, Juliana Scaglione hizo una fuerte declaración sobre lo que ocurrirá con la placa de nominados.

Sin pelos en la lengua, este domingo Juliana Scaglione dio su opinión sobre lo que ocurrirá durante la gala de eliminación de esta noche. “Me voy yo”, le anunció a Martín Ku, mientras se vestía con una camisa blanca. Decidida, y a la vez expectante sobre lo que pasará en apenas unas horas, Furia analizó la placa de nominados con contundencia.

“Discúlpenme, pero yo me voy a laburar”, comenzó diciendo la doble de riesgo mirando a la cámara que estaba enfocándola. “Ya me hincharon las pelotas en esta casa así que abrime la puerta”, afirmó mientras el Chino la miraba sorprendido desde el sillón. “Estoy preparada para que me des un lugar en el puesto de un supermercado muy famoso, el cual quiero pasar”, continuó mientras imitaba el sonido de la caja de un establecimiento de ventas de alimentos. En tanto, su compañero le siguió la broma: “¿Experiencia? Compras del súper en Gran Hermano”, a lo que la joven respondió: “Sí, mal. ‘¿Tenés hechos los estudios?’”, se autopreguntó e hizo el gesto de salir corriendo, como si se tratara de una persona que se escapaba de la situación. “’¿Pasás el psicotécnico’?”, agregó, y volvió a salir de escena en señal de que no podría pasar el test.

“Voy a querer laburar en una empresa en dependencia y…¡pingo!”, se auguró Furia sobre su futuro laboral. “No, vas a laburar de actriz”, predijo su compañero. “¿Quéeee?, una patada en el ort… me van a meter a mí, bolu…. Yo te digo, este domingo o el que viene me voy a la mier…, ya están recalientes conmigo”, señaló la joven más polémica del reality. “¿Qué dice?”, respondió el Chino, descreyendo de sus palabras. “Bueno, sí, qué dice. ¿Sabés lo que se llama censura?”, arremetió Juliana mirando directamente a la cámara que la estaba enfocando. “Ese chiquitito ahora me está filmando”, dijo señalando con el dedo a la cámara en cuestión.

Acto seguido, continuó: “No soy Alfa. Si querés que sea Alfa, primero me va a mandar una carta documento a mí, por decir eso. Viste que a él le molesta que digan…”, sostuvo. De inmediato, se dispuso a imitarlo con la voz y la postura corporal del exintegrante del certamen. “‘Esta piba se la pasa hablando de mí’. Esta me quiere robar, va a decir”. Pero Martin no estuvo de acuerdo. “No, le encanta, le encanta que hables de él”, opinó. “Si yo me quedé ahí sentada y el chabón decía: ‘dale, dale, andá nena, andá’”, continuó Furia imitando a Walter Santiago. “Igual nunca fui cholula, debo admitir que no podía creer verlo acá, nada más”, afirmó la doble de riesgo. “¿Era un holograma para vos?”, “Sí, igual que Romina”, dijo de inmediato. “Cuando Romi vino fue como ‘¿quéee?’, me quedé estúpida”, agregó al respecto.