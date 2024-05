Furia contó que se hizo nuevos estudios por su leucemia y reveló los resultados Tras confirmarse su diagnóstico, los pormenores de su evolución son seguidos minuto a minuto y la participante de Gran Hermano fue la encargada de actualizar su estado de salud

“Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”. Así, sin vueltas, Juliana Furia Scaglione revelaba hace un mes a sus compañeros de convivencia en Gran Hermano (Telefe) el resultado de los estudios esperados desde hacía días, un tema que colmó de preocupaciones a la casa más famosa del país. Tras ello continuó explicando: “No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, contó, mientras el resto de sus compañeros la escuchaban en silencio.

En medio de este panorama y a un mes desde el momento de confirmado el diagnóstico, la participante se realizó nuevos estudios. Santiago del Moro entonces explicó: “Les voy a contar un poco acerca de todo esto. El lunes volvieron los médicos a hacerle los estudios pertinentes porque habían pasado las semanas que se habían preestablecido. Se hicieron los estudios y ayer se los entregaron y salió todo muy bien”.

Durante el desayuno y mientras todos se encontraban alrededor de la mesa, la participante tomó la palabra: “Quiero decir algo que no sé si puedo decir porque no sé si se puede…”, comenzó la doble de riesgo generando inquietud en el resto, ante lo que el uruguayo Bautista Mascia le dio el envión anímico necesario para que explique qué estaba ocurriendo. “Bueno, gente… me volví a hacer el chequeo y me dio excelente”, dijo entonces Furia.

https://x.com/i/status/1793828710526890070

Fue entonces que de inmediato quiso llevar tranquilidad a sus seres queridos al mirar a cámara y asegurar: “Mi hermana que es la que más me preocupa, que esté tranquila, que igualmente seguro te habrán informado”, para luego, fiel a su estilo confrontativo disparar: “Puedo seguir en carrera, y el linfocito está ahí, amiga. No se fue, así que lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No!”.

Fue entonces que en medio del éxtasis total gritó a los cuatro vientos: “¡Todavía no te toca, amigo!”, en medio del aplauso generalizado del resto de los integrantes de la casa, mientras Martín Ku se acercó a abrazarla a lo que ella respondió apoyando la cabeza contra su pecho.