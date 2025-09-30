Furor por la vuelta de Soda Stereo: entradas agotadas y cómo “sumarán” a Gustavo Cerati Charly Albertu y Zeta Bosio anunciaron un concierto para el 21 marzo del 2026 y las entradas se agotaron en minutos. No habrá invitados, ni hologramas, ni inteligencia artificial para "traer de vuelta" al cantante del mítico trío.

Después de unas semanas de señales enigmáticas sobre un importante anuncio para los fans de Soda Stereo, dieron a conocer que Charly Alberti y Zeta Bosio volverán a subir a un escenario junto a Gustavo Cerati. Ni película ni serie ni tributo. Una vuelta más de Soda Stereo, pero sin voces invitadas, como sucedió en la gira Gracias Totales de 2020. “Soda Stereo siempre fuimos los tres”, le dijo Alberti a Rolling Stone en 2022 y ese parece ser el slogan/eje de esta próxima aventura musical.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, señalan en el comunicado de prensa del espectáculo bautizado Soda Stereo Ecos.

Y continúa: “La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre… # SPOILER ALERT!! No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo: Soda = Vanguardia”.

Así las cosas, el bajo y batería de Zeta y Charly tocarán en vivo, marcándole la base a un Cerati en voz y guitarras, con registros grabados durante las últimas giras del grupo, allá por 1997 y 2007. Ni holograma ni videos de archivo ni inteligencia artificial.

Según lo que Rolling Stone pudo saber, se tratará de un espectáculo inspirado en el ABBA Voyage, estrenado en 2022 (que utilizaba una suerte de avatares de sus cuatro integrantes, acompañados por una banda en vivo) y que tendrá su patada inicial el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas para “Ecos” salieron para a la venta hoy martes 30, y se agotaron en minutos a través de www.movistararena.com.ar. Habrá nuevas fechas