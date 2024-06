Gran Hermano: así quedó la placa tras las nominaciones de los excompañeros Lejos de lo habitual, los participantes vivieron la gala de nominación como espectadores. Confesiones, bronca y una traición que descolocó a Juliana.

Después de una noche marcada por los gritos e insultos de Furia, este miércoles los jugadores de Gran Hermano (Telefe) pudieron ver cómo votaron sus excompañeros en el confesionario. Lejos de lo habitual, los participantes vivieron la gala de nominación como espectadores. Confesiones, bronca y una traición que descolocó a Juliana.

Con los siete jugadores distribuidos en el sillón, todos miraban expectantes la pantalla para saber cómo quedaría conformada la placa. Siguiendo el método que había utilizado Bautista cuando pudo ver cómo nominaban sus compañeros, esta vez el Chino rompió las varas de madera de un incienso para llevar la cuenta. La primera en aparecer fue Isabel, quien tenía un look basado en Lady Gaga. Así, la participante votó por Darío y Virgina.

En una tendencia opuesta, Mauro fue el próximo en la gala de nominación y eligió a Emmanuel y Martín. A pesar de su enfrentamiento con el peluquero, el joven reconoció que le gustaba el juego que estaba haciendo su rival. La siguiente en aparecer en pantalla fue Zoe, quien nominó a Darío y Virginia. Luego fue el turno de Joel, quien se inclinó contra Nicolás y el vendedor de autos.

A partir de entonces, los jugadores que se autopercibían en el grupo de los “originales”, quienes entraron en la competencia desde el día 1, apuntaron sus votos contra los nuevos de la casa. De esta manera, Lisandro nominó a Virginia y Darío. Tras el joven asesor financiero, Carla pronunció los nombres de Darío y Martín. A esta la siguió Florencia Regidor, quien votó al de La Plata y al uruguayo

En la siguiente tanda, las votaciones se dieron de esta manera: Coty votó a Virginia y Bautista, Rosina a Darío y Virginia, Williams a Darío y Bautista, Alan a Virginia y Darío. Damián se inclinó por Nicolás y Darío, Manzana apuntó contra Nicolás y Bautista. Lucia, al igual que muchos otros, votó a Darío y Virginia. Sabrina a Darío y Nicolás, Florencia a Virginia y Darío.

Fue entonces cuando Catalina, fiel a su estilo, irrumpió con una estrategia distinta. “Quiero un juego limpio, estratega, pero sin agresividad. Juliana está en placa así que los votos no van a ir para ella. Dos votos a Darío y el segundo se lo voy a dar a Bautista, para que en esta placa se pueda ir Juliana. Gracias por dejarme entrar a tu casa por cuarta vez. Que se caigan las caretas”, expresó la médica.

Al escuchar estas palabras, Furia no pudo evitar reaccionar y mostrar su enojo: “Tu mejor amiga te puede decir agresiva, ¿te diste cuenta?”. La votación siguió con Hernán nominando a Darío y Emmanuel, Paloma a Bautista y Nicolás, Axel a Emmanuel y Darío. Por último, Denisse votó a Emmanuel y Virginia, y Agostina a al peluquero y a Darío.

Mientras tanto, en la casa, Santiago del Moro les explicó a los jugadores por qué algunos hermanitos habían votado a Martín, quien tenía la inmunidad por ser líder de la semana: “Los chicos entraron a nominar, parte de los que ingresaron el lunes no sabían a qué iban. Después algunos se fueron avivando a medida que estaban en la casa. los del martes obviamente sabían, habían visto todo lo que había pasado. Ellos votaron en negativo y la placa es negativa, no es placa mixta ni nada de eso,. Estamos en una etapa muy avanzada del juego pero en las próximas semanas va a ser muy difícil salirse de la placa. Hay una posibilidad, chiquita, pero hay. Ya a esta instancia prácticamente todo se van a tener que medir cada domingo. Estamos entrando en los últimos domingos, las últimas galas”.

En el estudio, la situación tampoco estaba tranquila, ya que los exparticipantes se cruzaron. Todo se dio cuando el conductor le preguntó a Rosina quién quería que siguiera en la casa, tras unos segundos de reflexión la joven respondió: “Me gustaría que se quede Bauti y Nico. La verdad no me gustó nada lo que vi ayer cuando entré a la casa, las agresiones de Furia”.

Al escuchar la crítica a Juliana, parte de la tribuna reaccionó con silbidos. En esa misma línea, Alan le retrucó a la uruguaya: “Pero vos le dijiste ‘te amo’ y le hiciste un corazón. Furia viene así hace rato”.Al notar su contradicción, la exjugadora expresó: “Yo estaba con una adrenalina tremenda, mucha gente decía cómo va mandar saludos a Furia después de las barbaridades que dijo de mí. Yo ni loca iba a mandarle mala energía a una persona que está súper vulnerable, con seis meses de aislamiento. No comparto la agresión”.

Lejos de esa postura, Catalina fue a fondo y comentó: “Súper agresiva, súper violenta, súper mentirosa”. Al calor del momento también se sumó Agostina, quien acotó: “Pero le mandás saludos a ella sola cuando hay seis personas más”. Con las aguas divididas, las voces de los exparticipantes se fundían en una serie de gritos. De esta manera, la votación final terminó con 27 votos para Darío, 13 para Virginia, 9 para Emmanuel, 8 para Nicolás y 7 para Bautista.

Con Juliana ya sancionada, la placa quedó conformada por la doble de riesgo, Darío, Virginia, Emmanuel y Nicolás.

Dos famosos entrarían en Gran Hermano

Con el reality llegando a la recta final, y tras días marcados por la violencia verbal de algunos participantes, dos famosos ingresarán a la casa de Gran Hermano con una misión especial. Según reveló este miércoles Ángel de Brito en LAM (América), se trata de Pichu Straneo y Nazareno Mottola.

Lejos de otras instancias, en las que las visitas ingresaban temporalmente en un congelados, los actores y humoristas podrán interactuar con los participantes. Para eso, siguiendo su objetivo, las celebridades realizarán sus imitaciones de Emmanuel y Furia, respectivamente. Tal como usualmente hacen en el programa, La Peña de Morfi (Telefe), Pichu y Nazareno buscarán descontracturar el ambiente tras los días de tensión y discusión.

“Entran a la casa dos personas, en dupla. Con una misión, no se quedan, no nominan, no votan, no eliminan, no congelan. Lo que no sé es cuándo entran, porque si entran la semana que viene es turbio. Tendrían que entrar antes de la eliminación del domingo. Entran dos hombres, dos imitadores. Entran Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Furia y a Emma. Me encantan los dos”, comentó Ángel de Brito al frente de su programa.