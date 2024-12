Gran Hermano: quién abandonó la casa y cómo fueron saliendo de placa La noche del lunes el reality show despidió a un jugador entre Delfina, Claudio, Ulises y Carlos.

Gran Hermano tuvo su primera gala de eliminaciones, el puntapié inicial que le dio la bienvenida definitiva a los participantes al juego. Claudio, Delfina, Carlos y Ulises se midieron en el voto popular. Santiago del Moro, como siempre, fue ingresando en la casa para dar el nombre de quién continuaba en la casa hasta que quedaron dos. Al final de la noche fue la única jugadora en placa a

“Estoy re nerviosa desde ayer”, comenzó diciendo la modelo, llorando, apenas el conductor se presentó anunciando lo que se les venía. “Estoy ansioso. Confiado porque sé que tengo mucho para dar a la casa. Estoy muy feliz de estar acá”, palpitó por su parte el empresario. “Es un momento de mucha presión. Somos los elegidos. Cada día fue un regalo”, expresó el cordobés, que se definió como un chico “del interior del interior” mientras pedía el acompañamientos de su provincia. Mientras que el reikista expresó sus intenciones de continuar y aseguró que buscaba ser un ejemplo para sus hijos.

Unos minutos después llegó el momento de la definición, el participante que se llevó el porcentaje más bajo. “El primero que baja de la placa de eliminación y desarma su valija… Quién sigue en competencia es… ¡Carlos!”, anunció el animador, provocando un festejo del exfutbolista. “¡Sabía que era fuerte! Sé que hay mucha gente que me apoya, conocen mi historia de vida, y era injusto que me tenga que ir”, contó el jugador, feliz, que solo se llevó el 11.7% de los votos de la gente.

Unos minutos después, el conductor volvió a entrar a la casa para anunciarles el segundo nombre que se quedaba en la casa. “¡Claudio!”, gritó Del Moro, momento en el que comenzaron los abrazos con sus compañeros, mientras los felicitaban y lo llamaban “Papucho”, el apodo que le pusieron al concursante que se quedó en el reality show por 21.9% de los votos de la gente. En ese momento la única mujer de esa instancia volvió a romper en llanto.

El frente a frente de la gala fue para Delfina y Ulises, quienes tuvieron que pasar por el confesionario para tener unos minutos a solas con el público para contar los motivos por los que buscaban seguir siendo parte del programa.

“Soy una mujer de 18 años y siento que soy muy fuerte. Pasé muchas cosas. Todavía me falta mucho para darle a la casa. Todavía no voté ni nominé”, mencionó la joven de Tres de Febrero. Mientras que el licenciado en ciencias políticas realizó su propio discurso de campaña: “Gran Hermano es un programa de mucha audiencia y me parece que no está bueno que se transmita que la traición y los malos valores existen”.

Pocos minutos antes de la medianoche llegó el desenlace. “El primero que deja la casa más famosa… El primer participante que queda fuera de la casa casa es… ¡Delfina!”, exclamó Santiago, momento en el que la joven mantuvo un gesto rígido, mientras era abrazada por sus compañeras que la consolaban. Una de las más emocionadas por su salida fue Chiara, quien le repitió varias veces que la amaba, cubierta de lágrimas. Mientras tanto, la expresión de la recién eliminada parecía una mezcla de emoción y enfado.

En medio de aplausos tibios y una canción descoordinada, Delfina cruzó la puerta que separa la casa del mundo exterior y detrás de sí dejó confusión, llanto y un nuevo panorama para todos los jugadores. El grupo más cercano de la concursante, en el que se encuentran Lourdes, Jenifer y Martina, se fundieron en un abrazo, mientras Ulises recibía felicitaciones.

La modelo quedó fuera de la competencia por 58.9% de los votos, mientras que el cordobés se llevó 41.1%. El resultado servirá para analizar cómo se rearmarán los grupos y jugadores de acá en adelante.