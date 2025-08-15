Habló Julieta Prandi después del fallo que llevó a la cárcel a su exmarido y apuntó contra el biógrafo de Milei La modelo dijo que el resultado del juicio sienta un precedente para otros casos de violencia de género.

randi dijo que la defensa de Contardi hace “pedidos ridículos” y criticó al biógrafo de Milei: “Es misógino”

La actriz habló en Telenoche después de que su exmarido fuera condenado a 19 años de prisión por abuso sexual. También apuntó contra Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei, por poner en duda su denuncia.

Después de que el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual, Julieta Prandi habló en Telenoche sobre el pedido de prisión domiciliaria que llevó a cabo el nuevo abogado de su exmarido.

“Tengo mucha esperanza en que la Justicia no va a aceptar pedidos ridículos”, expresó la modelo. Y sumó: “Ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio, el cual me costó sangre, sudor y lágrimas tener que atravesar”. No obstante, poco después de la entrevista de Prandi, la Justicia le negó la solicitud a Contardi.

Durante la nota con Nelson Castro y el resto del equipo del noticiero de eltrece, Prandi habló sobre el recorrido que implicó presentar una denuncia por abuso sexual contra quien en ese entonces era su marido. “No es no, adentro y fuera del matrimonio -remarcó-. Estar casada no quiere decir que te vas a convertir en un objeto que pueda ser usado como un envase”.

A su vez, expresó cuál es su propósito, de aquí en más: “Yo siento que las víctimas de violencia de género abrazaron esta causa como propia. Estoy tratando de que esto marque un precedente para que a otras no les sea tan difícil llegar a un juicio y encontrar justicia”.

Por otra parte, la modelo criticó al escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, quien puso en duda todo su testimonio en el juicio contra Contardi en un posteo en su cuenta de X, aunque luego lo borró. “Lo poco que leí me espantó. Me pareció un misógino y violento. Si son ciertas las causas que figuran, es un ser repudiable y abusivo”, manifestó Prandi.

Y agregó: “Meterse con cualquier víctima de violencia de género, desde la ignorancia total, la misoginia y el machismo, me provoca asco“.