Habló la legisladora apuntada como amante de García Moritan Rebeca Fleitas, diputada de la LLA, negó tener relación con el ex marido de Pampita.

Rebeca Fleitas, quien fue señalada como una de las amantes de Roberto García Moritán, rompió el silencio. “Es una opereta berreta”, aseguró la legisladora de La Libertad Avanza.

“Yo estaba trabajando en mi despacho. Mi encargado de prensa, que es el encargado de monitorear las redes y los medios, me avisó que estaba Jorge Rial hablando de mí en su programa de televisión. Y me enteré a través de los medios que me estaban vinculando con Roberto”, comenzó diciendo al aire de Team Ubfal (América).

Acto seguido, se defendió: “Tengo que decir que es una opereta berreta que están haciendo porque nadie de la producción de Jorge Rial se comunicó conmigo para poder corroborar la información que ellos estaban recibiendo de su fuente”.

Consultada acerca de su relación con el ministro de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó: “Lo conozco, fuimos compañeros en la Legislatura, ambos legisladores que ingresamos en el 2021, yo por la libertad Avanza y él dentro de la lista del PRO, pero la verdad es que yo nunca compartí ni cuestiones personales ni políticas con él. Lo conocí a través de la interacción propia que teníamos en el recinto y en las sesiones”.Ubfal quiso saber por qué pensaba que había aparecido su nombre en el centro de la escena y la legisladora dijo: “Esa es la cuestión. Yo ni siquiera conocí el despacho de Roberto en la época que él era legislador. No teníamos relación. Nuestra relación o conexión de empezar a charlar comenzó cuando por ahí yo hablaba en el recinto y él me mandaba un mensaje por historias de redes para felicitarme, pero eso era lo único”.

Respecto a la versión de que habría una foto juntos, negó: “Desconozco la índole de esta operación, pero si hay una foto es trucha”. “Yo nunca tuve una conversación con él fuera del recinto, nunca fui a su despacho, nunca tuvimos vínculo político de compartir proyectos o presentar leyes. Es más, yo fui muy crítica de algunas cuestiones que él presentaba como legislador, pero más allá de eso siempre el trato fue cordial”, sostuvo.

