Homenaje a Polka: el emotivo discurso de Adrián Suar en los Martín Fierro El actor y productor fue homenajeado por las tres décadas de la empresa que marcó con sus ficciones a varias generaciones.

Polka, la icónica productora de Adrián Suar, fue homenajeada en los premios Martín Fierro 2024 por haber producido las novelas con las que crecieron varias generaciones de televidentes.

Muy emocionado, el gerente de programación de eltrece destacó su labor al frente Polka durante tres décadas, en las que emergieron éxitos como Verdad consecuencia, Carola Casini, RRDT, Gasoleros y Campeones (de la vida).

“Hicimos más de 80 programas. Muchos muy malos, pero muchos muy buenos. Hoy Polka está en un compás de espera. Espero que en algún momento vuelva a abrir sus puertas”, expresó en su discurso.

“La verdad que me emocionó, es parte de la historia de mi vida. Una historia muy importante. Hace 10 días que vengo pensando ‘¿Qué car… voy a decir cuando suba acá?’”, dijo Adrián en el escenario. “Tengo mucho para decir, pero lo primero que me viene a la cabeza es agradecer”, reflexionó.

QUÉ DIJO ADRIÁN SUAR AL RECIBIR EL MARTÍN FIERRO HOMENAJE POR LOS 30 AÑOS DE POLKA

“Tengo que agradecer profundamente por todo lo que me pasó. Obviamente aporté mucho, pero si no me ayudaban era imposible Y en pos de agradecer, primero quiero agradecer a Canal 13 que me ha dado todo desde que tengo 14 años, (…) en un programa emblemático que se llamó Pelito”, recordó.

“A toda mi gente de Polka (…) yo lo llevo en el corazón. Cuando arrancó Polka, no me di cuenta, tenía veintipico de años, era muy jovencito y no sabía lo que estábamos armando todos. Polka fue un movimiento cultural de una gran inspiración. Llegaban a Polka y daban lo mejor”, recordó.

“Y ahí estaba yo, encontrando mi lugar, porque era uno más de ellos. Y muchos años después me tuve que transformar en el capitán de ese equipo, sin saberlo. Pero bueno, allá fuimos. Hicimos más de 80 programas. Muchos muy malos, pero muchos muy buenos. Hicimos muchísimas cosas. Hoy Polka está en un compás de espera. Espero que en algún momento vuelva a abrir sus puertas”, dijo Adrián esperanzado.