Huaykil: el rock sanjuanino late en la Televisión Pública En un día dedicado al metal argentino, la banda local será parte de Unísono, el programa del INAMU que se verá el domingo 12 de octubre, a las 18 hs.

En su nuevo día y horario, el domingo 12, a las 18 h, habrá un nuevo capítulo de Unísono, en la Televisión Pública. Estará dedicado al metal argentino y el grupo Huaykil representará a San Juan en esta emisión conducida por Beto Zamarbide.

“Para nosotros es un honor, es muy importante la visibilidad que el programa le da a la banda, así que muy agradecidos a Pocho Andrade, que es quien gestiona esto. Él nos vio alguna vez y fue quien propuso que estuviéramos en el programa presentado por Beto, un legendario cantante con una carrera tremenda, un músico súper reconocido”, dijo a DIARIO DE CUYO Alejandro Pozzo, histórico integrante del combo local. “En muchas oportunidades Huaykil ha representado a San Juan y siempre es un honor estar a nivel nacional y que digan ‘la banda sanjuanina’. Honor, esa es la palabra, porque nos hace sentir muy bien y nos da mucha proyección a nivel país”, agregó el baterista.

Huaykil estará presente con “Renacer”, que da nombre al último disco de la banda nacida en diciembre de 1999, que actualmente completan Luca Bongiovanni en voz, Miguel Páez en guitarra, Santiago Aguilar en guitarra y Sebastián Díaz en bajo.

Desmerecido, No soy de aquí, Ecos del pasado, Sin mirar atrás, Dolor x Dolor y Cicatrizando son otros temas que componen este álbum que “El Elegido” (tal es el significado de “Huaykil” en lengua huarpe) estrenó el año pasado y que puede escucharse en plataformas. Es el sucesor de “Me niego a caer” (2002), “En vuelo” (2005) y “Existencia” (2013).

Otras bandas

Junto a los embajadores locales actuarán Cerpión (Pico Truncado, Provincia De Santa Cruz), Antenor (Cipoletti, Provincia De Río Negro), Rober Hard Rock (Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires), Espectro (Ciudad de Buenos Aires) y Maligno (Hurlingham, Provincia De Buenos Aires).

Mirá la presentación del programa:

Un ícono del género

La conducción estará a cargo de Beto Zamarbide, representante icónico del género. Nació el 23 de agosto de 1960 en Buenos Aires. Siendo muy joven, conoció a Ricardo Iorio, con quien organizó el primer festival de Heavy Metal realizado en la Argentina, en marzo de 1981. Al poco tiempo, Zamarbide se desvinculó del grupo y se fue por un tiempo a Brasil. A su regreso, se rencontró con Iorio, quien lo invitó a cantar en V8, banda con la que sacaron varios discos.

A principios de los 90, junto a su amigo Miguel Roldán fundó Logos, y grabaron cinco álbumes, entre los cuales se destaca “La Industria del Poder” (1993). Este disco ganaría todas las encuestas realizadas por los medios especializados, y fue seleccionado como Disco del Año, Alberto Zamarbide como Mejor Cantante, y el tema “Como relámpago en la oscuridad” como Mejor Canción.

En 1998, Beto decidió radicarse en los Estados Unidos para estudiar y la banda entró en un impasse. En 2004, Zamarbide y Roldán se reunieron para seguir con Logos, y a fines del año 2006 grabaron la nueva producción de la banda titulada “Plan Mundial Para La Destrucción”. A mediados de 2013, un comunicado de la página oficial de Logos afirmó su separación.

En 2014, dió a conocer su nuevo proyecto internacional llamado Primal, y en 2016 lanzó su primer disco homónimo.

Música con espíritu federal

Unísono, es el programa producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) para la Televisión Pública, que difunde grupos y solistas de todo el país que producen su música de forma independiente.

Actualmente transitando su quinta temporada, su emisión semanal representa para estos artistas la posibilidad de compartir su arte con múltiples audiencias.

En 270 emisiones, más de 2.870 grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales difundieron su arte a todo el país por la pantalla de la Televisión Pública.