Jaime Muñoz avanza a paso firme en La Voz Argentina: Lali lo eligió y sigue el sueño El sanjuanino quedó seleccionado para pasar a la próxima etapa.

Jaime Muñoz avanza a paso firme en La Voz Argentina: en la noche de este lunes Lali lo eligió y de esa forma el sanjuanino avanzó en los Playoffs.

El joven boxeador de 18 años el domingo había interpretado “La barca”, de Luis Miguel. Todo un desafío para él porque lo hizo sin guitarra, pero su actuación fue descomunal y eso quedó plasmado anoche cuando Lali lo seleccionó para continuar en carrera, junto a otros 4 compañeros del team.

Los otros 6 que quedaron deberán esperar el voto de la audiencia mediante los canales habilitados y solo los 3 más votados continuarán en competencia, por lo que cada grupo pasará de 11 a 8 voces.

El otro sanjuanino que sigue en pie pero que todavía no supera esta instancia es Eduardo Desimone, que volvió al equipo de Luck Ra luego de ser robado en las batallas por Soledad y nuevamente por el cuartetero cordobés en los Knockouts.